Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Такие моменты можно транжирить и в 20 лет»

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение от «Аталанты» (0:1) в матче 18-го тура Серии А.

– Каковы Ваши впечатления от гола и игры?

– Я еще не имел возможности посмотреть гол, поэтому не могу дать оценку. Жаль, что мы пропустили, ведь мы были очень близки к тому, чтобы повести в счете. «Аталанта» очень сильна, я это знал. Я доволен «Ромой», у нас были отличные моменты. Мы ничем не уступали «Аталанте».

– Фергюсон и Довбик могли сделать больше?

– Это было нелегко, ведь соперники сильные и физически мощные. «Рома» сыграла свою игру и создала больше моментов, чем «Аталанта», которая при контратаках демонстрирует качество и физическую силу. Жаль, что мы не реализовали свои шансы, ведь такие матчи решаются эпизодами, а сегодня они были не в нашу пользу.

– Эдерсон подарил момент Дибале. Возможно, сказался его возраст...

– Возможно, такие моменты можно упустить даже в 20 лет. Это был действительно голевой момент, как и второй шанс, а потом еще было несколько. Такие эпизоды полностью меняют ход игры, которая в целом была равной. Мы не выходим из этого матча униженными. «Аталанта» – команда, которую выстраивали годами, очень крепкая и очень сильная. Мы только в начале пути. «Аталанта» играет в Лиге чемпионов и даже сегодня показала свою силу.

– То, что не удается управлять ситуацией – случайность?

– Это не случайность, таких матчей было немало, и нам нужно совершенствоваться в определенных аспектах. Когда мы пропускаем, то очень близки к тому, чтобы сравнять счет, но не делаем этого. После 18 матчей это уже довольно очевидная характеристика, но у нас есть возможность развивать эту команду и этот клуб.