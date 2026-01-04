Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Едва не покалечил: игрок Монако с ноги влетел в лицо соперника
Франция
04 января 2026, 00:27 | Обновлено 04 января 2026, 00:29
Мамаду Кулибали обыграл в Mortal Kombat

ФОТО. Едва не покалечил: игрок Монако с ноги влетел в лицо соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний полузащитник «Монако» Мамаду Кулибали стал одновременно героем и антигероем матча 17-го тура Лиги 1 против «Лиона».

Молодой футболист сначала своим голом сравнял счет, а затем сломал все надежды команды на положительный результат.

На 70-й минуте Мамаду в прыжке ударил ногой по лицу игрока «Лиона» Николоса Тальяфико.

Главный судья без колебаний удалил Кулибали с поля, а сам игрок признал свою ошибку, не споря.

В итоге «Лион» воспользовался численным преимуществом и забил ещё один мяч, сняв все вопросы относительно победителя – 3:1 в пользу «Лиона».

Неудача Лилля, феерия Лиона, Соболь – в запасе: результаты матчей Лиги 1
Назван фаворит на пост тренера Челси. Уже идут переговоры
ПСЖ – ФК Париж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Монако Лион чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) удаление (красная карточка) Николас Тальяфико
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Комментарии
