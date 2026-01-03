Манчестер Сити vs Челси. Прогнозы на 20-й тур АПЛ 2025/26

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
3 и 4 января в Англии состоятся игры очередного тура

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

С 3 по 4 января состоятся матчи 20-го тура АПЛ 2025/26.

Sport.ua предлагает ознакомиться с расписанием ближайшего тура и прогнозами на каждый поединок!

🏆 АПЛ 25/26. 20-й тур, 3–4 января

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 19 14 3 2 37 - 12 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 45
2 Манчестер Сити 19 13 2 4 43 - 17 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 41
3 Астон Вилла 19 12 3 4 30 - 23 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал 39
4 Ливерпуль 19 10 3 6 30 - 26 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 33
5 Челси 19 8 6 5 32 - 21 04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 30
6 Манчестер Юнайтед 19 8 6 5 33 - 29 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 30
7 Сандерленд 19 7 8 4 20 - 18 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд 29
8 Эвертон 19 8 4 7 20 - 20 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 28
9 Брентфорд 19 8 3 8 28 - 26 04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 27
10 Кристал Пэлас 19 7 6 6 22 - 21 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
11 Фулхэм 19 8 3 8 26 - 27 04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас 27
12 Тоттенхэм 19 7 5 7 27 - 23 04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд 26
13 Ньюкасл 19 7 5 7 26 - 24 04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 26
14 Брайтон 19 6 7 6 28 - 27 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 25
15 Борнмут 19 5 8 6 29 - 35 03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси 23
16 Лидс 19 5 6 8 25 - 32 04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль 21
17 Ноттингем Форест 19 5 3 11 18 - 30 03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест 18
18 Вест Хэм 19 3 5 11 21 - 38 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм 14
19 Бёрнли 19 3 3 13 20 - 37 03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли 12
20 Вулверхэмптон 19 0 3 16 11 - 40 03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед 3
Полная таблица

