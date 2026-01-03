Англия03 января 2026, 13:53 | Обновлено 03 января 2026, 14:14
39
0
Манчестер Сити vs Челси. Прогнозы на 20-й тур АПЛ 2025/26
3 и 4 января в Англии состоятся игры очередного тура
03 января 2026, 13:53 | Обновлено 03 января 2026, 14:14
39
0
С 3 по 4 января состоятся матчи 20-го тура АПЛ 2025/26.
Sport.ua предлагает ознакомиться с расписанием ближайшего тура и прогнозами на каждый поединок!
🏆 АПЛ 25/26. 20-й тур, 3–4 января
- 03.01 14:30. Астон Вилла – Ноттингем
- 03.01. 17:00. Брайтон – Бернли
- 03.01. 17:00. Вулверхэмптон – Вест Хэм
- 03.01. 19:30. Борнмут – Арсенал
- 04.01. 14:30. Лидс – Манчестер Юнайтед
- 04.01. 17:00. Эвертон – Брентфорд
- 04.01. 17:00. Ньюкасл – Кристал Пэлас
- 04.01. 17:00. Тоттенхэм – Сандерленд
- 04.01. 17:00 Фулхэм – Ливерпуль
- 04.01. Манчестер Сити – Челси
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|19
|14
|3
|2
|37 - 12
|03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал
|45
|2
|Манчестер Сити
|19
|13
|2
|4
|43 - 17
|04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд
|41
|3
|Астон Вилла
|19
|12
|3
|4
|30 - 23
|03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла06.12.25 Астон Вилла 2:1 Арсенал
|39
|4
|Ливерпуль
|19
|10
|3
|6
|30 - 26
|04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль
|33
|5
|Челси
|19
|8
|6
|5
|32 - 21
|04.01.26 19:30 Манчестер Сити - Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Борнмут 0:0 Челси
|30
|6
|Манчестер Юнайтед
|19
|8
|6
|5
|33 - 29
|04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед
|30
|7
|Сандерленд
|19
|7
|8
|4
|20 - 18
|04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Манчестер Сити 3:0 Сандерленд
|29
|8
|Эвертон
|19
|8
|4
|7
|20 - 20
|04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал13.12.25 Челси 2:0 Эвертон06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест
|28
|9
|Брентфорд
|19
|8
|3
|8
|28 - 26
|04.01.26 17:00 Эвертон - Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
|27
|10
|Кристал Пэлас
|19
|7
|6
|6
|22 - 21
|04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
|27
|11
|Фулхэм
|19
|8
|3
|8
|26 - 27
|04.01.26 17:00 Фулхэм - Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм07.12.25 Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас
|27
|12
|Тоттенхэм
|19
|7
|5
|7
|27 - 23
|04.01.26 17:00 Тоттенхэм - Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
|26
|13
|Ньюкасл
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|04.01.26 17:00 Ньюкасл - Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси14.12.25 Сандерленд 1:0 Ньюкасл06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли
|26
|14
|Брайтон
|19
|6
|7
|6
|28 - 27
|03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд13.12.25 Ливерпуль 2:0 Брайтон07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм
|25
|15
|Борнмут
|19
|5
|8
|6
|29 - 35
|03.01.26 19:30 Борнмут - Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли15.12.25 Манчестер Юнайтед 4:4 Борнмут06.12.25 Борнмут 0:0 Челси
|23
|16
|Лидс
|19
|5
|6
|8
|25 - 32
|04.01.26 14:30 Лидс - Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас14.12.25 Брентфорд 1:1 Лидс06.12.25 Лидс 3:3 Ливерпуль
|21
|17
|Ноттингем Форест
|19
|5
|3
|11
|18 - 30
|03.01.26 14:30 Астон Вилла - Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест14.12.25 Ноттингем Форест 3:0 Тоттенхэм06.12.25 Эвертон 3:0 Ноттингем Форест
|18
|18
|Вест Хэм
|19
|3
|5
|11
|21 - 38
|03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм14.12.25 Вест Хэм 2:3 Астон Вилла07.12.25 Брайтон 1:1 Вест Хэм
|14
|19
|Бёрнли
|19
|3
|3
|13
|20 - 37
|03.01.26 17:00 Брайтон - Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли13.12.25 Бёрнли 2:3 Фулхэм06.12.25 Ньюкасл 2:1 Бёрнли
|12
|20
|Вулверхэмптон
|19
|0
|3
|16
|11 - 40
|03.01.26 17:00 Вулверхэмптон - Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд13.12.25 Арсенал 2:1 Вулверхэмптон08.12.25 Вулверхэмптон 1:4 Манчестер Юнайтед
|3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2026, 16:41 0
Барселонское и парижское дерби, Аталанта против Гаспа, Пеп против Челси
Футбол | 03 января 2026, 10:10 8
За пределами нашей страны работает уже немало академий донецкого клуба, и это еще не предел
Футбол | 02.01.2026, 15:37
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Футбол | 03.01.2026, 12:27
Комментарии 0
Популярные новости
02.01.2026, 08:33 5
01.01.2026, 21:55 1
01.01.2026, 09:14 2
01.01.2026, 08:00 1
02.01.2026, 07:05
02.01.2026, 06:22 5
01.01.2026, 08:11 9
01.01.2026, 10:18 5