Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков лаконично отреагировал на победу своей команды над Эшторилом (3:1) в 17 туре чемпионата Португалии.

«Хороший старт в 26-м. Готовимся к очередному финалу», – написал Судаков.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.