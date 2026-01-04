Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо
Португалия
Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо

Георгий опубликовал пост в Instagram

Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков лаконично отреагировал на победу своей команды над Эшторилом (3:1) в 17 туре чемпионата Португалии.

«Хороший старт в 26-м. Готовимся к очередному финалу», – написал Судаков.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «Ценю матчи, когда не все идеально, но...»
«Он сыграл безрассудно и безответственно». Моуриньо наехал на Судакова
Бенфика – Эшторил – 3:1. Хет-трик Павлидиса, Судаков и Трубин. Видео голов
Георгий Судаков Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Эшторил
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
