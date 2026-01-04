Португалия04 января 2026, 12:12 |
1396
0
Судаков высказался о матче Бенфики, за который его критиковал Моуриньо
Георгий опубликовал пост в Instagram
04 января 2026, 12:12 |
1396
0
Украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков лаконично отреагировал на победу своей команды над Эшторилом (3:1) в 17 туре чемпионата Португалии.
«Хороший старт в 26-м. Готовимся к очередному финалу», – написал Судаков.
В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Бенфика занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 39 зачетных пунктов после 17 сыгранных матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 04 января 2026, 07:55 1
Завершились все четвертьфиналы
Футбол | 04 января 2026, 12:59 2
Владислав празднует свое 24-летие
Футбол | 04.01.2026, 08:14
Футбол | 03.01.2026, 14:55
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Комментарии 0
Популярные новости
02.01.2026, 11:15 28
03.01.2026, 06:22
03.01.2026, 02:55
03.01.2026, 23:14
02.01.2026, 16:41
03.01.2026, 08:01 15
03.01.2026, 19:02 5
02.01.2026, 08:33 6