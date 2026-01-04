Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский вратарь может сменить клуб в Европе из-за тяжелой травмы
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 11:38 | Обновлено 04 января 2026, 11:42
Кучеренко переберется в Грецию

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Кучеренко

Украинский голкипер Евгений Кучеренко может сменить клуб. Из-за серьезной травмы икроножной мышцы 26-летний вратарь не смог закрепиться в основе «Данди» Юнайтед, поэтому шотландцы готовы рассмотреть варианты с его трансфером.

Интерес к экс-игроку сборной Украины U-21 проявляет «Панетоликос», который выступает в чемпионате Греции и сейчас идет в середине турнирной таблицы.

Клуб предлагает Кучеренко двухлетний контракт и рассчитывает усилить позицию первого номера в ближайшее время.

Кучеренко летом 2025 переехал в Шотландию. За украинского стража ворот «Данди Юнайтед» заплатил черкасскому ЛНЗ 300 тысяч евро.

Евгений Кучеренко Панетоликос Данди Юнайтед трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
