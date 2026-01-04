Украинский вратарь может сменить клуб в Европе из-за тяжелой травмы
Кучеренко переберется в Грецию
Украинский голкипер Евгений Кучеренко может сменить клуб. Из-за серьезной травмы икроножной мышцы 26-летний вратарь не смог закрепиться в основе «Данди» Юнайтед, поэтому шотландцы готовы рассмотреть варианты с его трансфером.
Интерес к экс-игроку сборной Украины U-21 проявляет «Панетоликос», который выступает в чемпионате Греции и сейчас идет в середине турнирной таблицы.
Клуб предлагает Кучеренко двухлетний контракт и рассчитывает усилить позицию первого номера в ближайшее время.
Кучеренко летом 2025 переехал в Шотландию. За украинского стража ворот «Данди Юнайтед» заплатил черкасскому ЛНЗ 300 тысяч евро.
