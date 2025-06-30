Стало известно, сколько ЛНЗ получил от Данди Юнайтед за трансфер Кучеренко

Несколько дней назад шотландский клуб «Данди Юнайтед» официально отрапортовал о переходе 25-летнего голкипера ЛНЗ Евгения Кучеренко.

В коммюнике сообщалось, что контракт с украинским вратарем оформлен на два года с опцией пролонгации еще на сезон, однако не содержалась информация о сумме сделки.

По данным портала Transfermarkt, за Кучеренко «Данди Юнайтед» заплатил ЛНЗ 300 тысяч евро при номинальной оценочной стоимости голкипера на данный момент в 600 тысяч.

Кучеренко выступал за ЛНЗ с января 2024 года и провел 35 официальных матчей за черкасчан.