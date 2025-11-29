Чемпионшип29 ноября 2025, 20:19 |
Украинский вратарь получил тяжелую травму в Европе и не сыграет в этом году
Евгений Кучеренко получил разрыв икроножной мышцы
29 ноября 2025, 20:19 |
В лагере шотландского «Данди Юнайтед» – неприятные новости. Украинский вратарь Евгений Кучеренко получил серьезную травму на тренировке и выбыл как минимум до конца года.
Во время занятия кипер получил разрыв икроножной мышцы, из-за чего вынужден пропустить от 4 до 6 недель.
В этом сезоне в активе украинского вратаря 17 матчей, 26 пропущенных голов и четыре сухих поединка.
Кучеренко летом 2025 переехал в Шотландию. За украинского стража ворот «Данди Юнайтед» заплатил черкасскому ЛНЗ 300 тысяч евро.
