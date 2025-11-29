Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский вратарь получил тяжелую травму в Европе и не сыграет в этом году
Чемпионшип
29 ноября 2025, 20:19 |
2412
0

Украинский вратарь получил тяжелую травму в Европе и не сыграет в этом году

Евгений Кучеренко получил разрыв икроножной мышцы

29 ноября 2025, 20:19 |
2412
0
Украинский вратарь получил тяжелую травму в Европе и не сыграет в этом году
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Кучеренко

В лагере шотландского «Данди Юнайтед» – неприятные новости. Украинский вратарь Евгений Кучеренко получил серьезную травму на тренировке и выбыл как минимум до конца года.

Во время занятия кипер получил разрыв икроножной мышцы, из-за чего вынужден пропустить от 4 до 6 недель.

В этом сезоне в активе украинского вратаря 17 матчей, 26 пропущенных голов и четыре сухих поединка.

Кучеренко летом 2025 переехал в Шотландию. За украинского стража ворот «Данди Юнайтед» заплатил черкасскому ЛНЗ 300 тысяч евро.

По теме:
ВИДЕО. Мяч в спину. Украинский вратарь отметился автоголом в Шотландии
Украинский легионер дал совет Турану перед битвой Абердин – Шахтер
Украинский голкипер удивил прогнозом на матч Абердин – Шахтер
Данди Юнайтед Евгений Кучеренко травма
Дмитрий Олийченко Источник: Zorya Londonsk
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Футбол | 29 ноября 2025, 10:18 3
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу
Беленюк нашел тренера для Динамо. Шовковскому тоже предложил работу

Жан пошутил в социальных сетях

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 13
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29.11.2025, 04:32
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Игрок ЛНЗ: «Еще в первом тайме могли снять все вопросы»
Футбол | 29.11.2025, 20:30
Игрок ЛНЗ: «Еще в первом тайме могли снять все вопросы»
Игрок ЛНЗ: «Еще в первом тайме могли снять все вопросы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
Легендарный Тедди Атлас не согласился с местом Усика в рейтинге The Ring
28.11.2025, 02:02
Бокс
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем