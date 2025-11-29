Украинский вратарь получил тяжелую травму в Европе и не сыграет в этом году

В лагере шотландского «Данди Юнайтед» – неприятные новости. Украинский вратарь Евгений Кучеренко получил серьезную травму на тренировке и выбыл как минимум до конца года.

Во время занятия кипер получил разрыв икроножной мышцы, из-за чего вынужден пропустить от 4 до 6 недель.

В этом сезоне в активе украинского вратаря 17 матчей, 26 пропущенных голов и четыре сухих поединка.

Кучеренко летом 2025 переехал в Шотландию. За украинского стража ворот «Данди Юнайтед» заплатил черкасскому ЛНЗ 300 тысяч евро.