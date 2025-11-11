ВИДЕО. Мяч в спину. Украинский вратарь отметился автоголом в Шотландии

Украинский вратарь Евгений Кучеренко стал автором автогола в матче чемпионата Шотландии за Данди Юнайтед.

9 ноября Данди Юнайтед играл с Хартс в матче 12-го тура шотландского чемпионата.

Матч запомнился автоголом украинского голкипера Евгения Кучеренко на 25-й минуте, когда мяч от штанги ворот попал ему в спину и оказался в воротах.

Несмотря на автогол, гости не сдались. В конце первого тайма Лука Стивенсон восстановил равенство, и поединок завершился вничью (1:1).

26-летний украинский голкипер в этом сезоне провел 17 матчей за Данди Юнайтед, пропустил 24 мяча и оформил 4 «клиншита». Это уже второй автогол Кучеренко в текущем сезоне.

Данди Юнайтед занимает 7-е место в турнирной таблице шотландского чемпионата, имея 14 очков.

Лидеры: Хартс (30 очков), Селтик (23), Хиберниан, Рейнджерс (по 18).

Чемпионат Шотландии. 12-й тур, 9 ноября 2025

Хартс – Данди Юнайтед – 1:1

Голы: Евгений Кучеренко, 25 (автогол) – Лука Стивенсон, 45

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица