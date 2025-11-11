ВИДЕО. Мяч в спину. Украинский вратарь отметился автоголом в Шотландии
На голкипера Данди Юнайтед Евгений Кучеренко записан гол в свои ворота
Украинский вратарь Евгений Кучеренко стал автором автогола в матче чемпионата Шотландии за Данди Юнайтед.
9 ноября Данди Юнайтед играл с Хартс в матче 12-го тура шотландского чемпионата.
Матч запомнился автоголом украинского голкипера Евгения Кучеренко на 25-й минуте, когда мяч от штанги ворот попал ему в спину и оказался в воротах.
Несмотря на автогол, гости не сдались. В конце первого тайма Лука Стивенсон восстановил равенство, и поединок завершился вничью (1:1).
26-летний украинский голкипер в этом сезоне провел 17 матчей за Данди Юнайтед, пропустил 24 мяча и оформил 4 «клиншита». Это уже второй автогол Кучеренко в текущем сезоне.
Данди Юнайтед занимает 7-е место в турнирной таблице шотландского чемпионата, имея 14 очков.
Лидеры: Хартс (30 очков), Селтик (23), Хиберниан, Рейнджерс (по 18).
Чемпионат Шотландии. 12-й тур, 9 ноября 2025
Хартс – Данди Юнайтед – 1:1
Голы: Евгений Кучеренко, 25 (автогол) – Лука Стивенсон, 45
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хартс
|12
|9
|3
|0
|29 - 10
|23.11.25 17:00 Абердин - Хартс09.11.25 Хартс 1:1 Данди Юнайтед01.11.25 Хартс 4:0 Данди29.10.25 Сент-Миррен 2:2 Хартс26.10.25 Хартс 3:1 Селтик18.10.25 Килмарнок 0:3 Хартс
|30
|2
|Селтик
|11
|7
|2
|2
|20 - 8
|22.11.25 22:00 Сент-Миррен - Селтик09.11.25 Селтик 4:0 Килмарнок29.10.25 Селтик 4:0 Фалкирк26.10.25 Хартс 3:1 Селтик19.10.25 Данди 2:0 Селтик05.10.25 Селтик 3:2 Мазервелл
|23
|3
|Хиберниан
|12
|4
|6
|2
|21 - 14
|22.11.25 17:00 Хиберниан - Данди08.11.25 Сент-Миррен 0:3 Хиберниан01.11.25 Ливингстон 2:2 Хиберниан29.10.25 Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс26.10.25 Абердин 1:2 Хиберниан18.10.25 Хиберниан 4:0 Ливингстон
|18
|4
|Глазго Рейнджерс
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|22.11.25 17:00 Глазго Рейнджерс - Ливингстон09.11.25 Данди 0:3 Глазго Рейнджерс29.10.25 Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс26.10.25 Глазго Рейнджерс 3:1 Килмарнок18.10.25 Глазго Рейнджерс 2:2 Данди Юнайтед05.10.25 Фалкирк 1:1 Глазго Рейнджерс
|18
|5
|Фалкирк
|12
|4
|4
|4
|16 - 21
|22.11.25 17:00 Данди Юнайтед - Фалкирк08.11.25 Фалкирк 1:1 Ливингстон01.11.25 Фалкирк 3:1 Килмарнок29.10.25 Селтик 4:0 Фалкирк25.10.25 Фалкирк 2:1 Данди18.10.25 Мазервелл 1:2 Фалкирк
|16
|6
|Мазервелл
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|22.11.25 17:00 Килмарнок - Мазервелл09.11.25 Абердин 1:1 Мазервелл29.10.25 Мазервелл 2:0 Данди Юнайтед25.10.25 Ливингстон 1:2 Мазервелл18.10.25 Мазервелл 1:2 Фалкирк05.10.25 Селтик 3:2 Мазервелл
|15
|7
|Данди Юнайтед
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|22.11.25 17:00 Данди Юнайтед - Фалкирк09.11.25 Хартс 1:1 Данди Юнайтед29.10.25 Мазервелл 2:0 Данди Юнайтед25.10.25 Данди Юнайтед 3:1 Сент-Миррен18.10.25 Глазго Рейнджерс 2:2 Данди Юнайтед04.10.25 Данди Юнайтед 1:1 Ливингстон
|14
|8
|Абердин
|11
|3
|2
|6
|8 - 12
|23.11.25 17:00 Абердин - Хартс09.11.25 Абердин 1:1 Мазервелл29.10.25 Килмарнок 0:1 Абердин26.10.25 Абердин 1:2 Хиберниан18.10.25 Сент-Миррен 0:1 Абердин05.10.25 Абердин 4:0 Данди
|11
|9
|Сент-Миррен
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|22.11.25 22:00 Сент-Миррен - Селтик08.11.25 Сент-Миррен 0:3 Хиберниан29.10.25 Сент-Миррен 2:2 Хартс25.10.25 Данди Юнайтед 3:1 Сент-Миррен18.10.25 Сент-Миррен 0:1 Абердин04.10.25 Килмарнок 2:0 Сент-Миррен
|10
|10
|Килмарнок
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|22.11.25 17:00 Килмарнок - Мазервелл09.11.25 Селтик 4:0 Килмарнок01.11.25 Фалкирк 3:1 Килмарнок29.10.25 Килмарнок 0:1 Абердин26.10.25 Глазго Рейнджерс 3:1 Килмарнок18.10.25 Килмарнок 0:3 Хартс
|10
|11
|Данди
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|22.11.25 17:00 Хиберниан - Данди09.11.25 Данди 0:3 Глазго Рейнджерс01.11.25 Хартс 4:0 Данди25.10.25 Фалкирк 2:1 Данди19.10.25 Данди 2:0 Селтик05.10.25 Абердин 4:0 Данди
|9
|12
|Ливингстон
|12
|1
|5
|6
|14 - 23
|22.11.25 17:00 Глазго Рейнджерс - Ливингстон08.11.25 Фалкирк 1:1 Ливингстон01.11.25 Ливингстон 2:2 Хиберниан25.10.25 Ливингстон 1:2 Мазервелл18.10.25 Хиберниан 4:0 Ливингстон04.10.25 Данди Юнайтед 1:1 Ливингстон
|8
События матча
