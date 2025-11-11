Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мяч в спину. Украинский вратарь отметился автоголом в Шотландии
Чемпионат Шотландии
Хартс
09.11.2025 17:00 – FT 1 : 1
Данди Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Шотландия
11 ноября 2025, 00:32 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:05
240
0

ВИДЕО. Мяч в спину. Украинский вратарь отметился автоголом в Шотландии

На голкипера Данди Юнайтед Евгений Кучеренко записан гол в свои ворота

11 ноября 2025, 00:32 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:05
240
0
ВИДЕО. Мяч в спину. Украинский вратарь отметился автоголом в Шотландии
ФК Данди Юнайтед. Евгений Кучеренко

Украинский вратарь Евгений Кучеренко стал автором автогола в матче чемпионата Шотландии за Данди Юнайтед.

9 ноября Данди Юнайтед играл с Хартс в матче 12-го тура шотландского чемпионата.

Матч запомнился автоголом украинского голкипера Евгения Кучеренко на 25-й минуте, когда мяч от штанги ворот попал ему в спину и оказался в воротах.

Несмотря на автогол, гости не сдались. В конце первого тайма Лука Стивенсон восстановил равенство, и поединок завершился вничью (1:1).

26-летний украинский голкипер в этом сезоне провел 17 матчей за Данди Юнайтед, пропустил 24 мяча и оформил 4 «клиншита». Это уже второй автогол Кучеренко в текущем сезоне.

Данди Юнайтед занимает 7-е место в турнирной таблице шотландского чемпионата, имея 14 очков.

Лидеры: Хартс (30 очков), Селтик (23), Хиберниан, Рейнджерс (по 18).

Чемпионат Шотландии. 12-й тур, 9 ноября 2025

Хартс – Данди Юнайтед – 1:1

Голы: Евгений Кучеренко, 25 (автогол) – Лука Стивенсон, 45

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хартс 12 9 3 0 29 - 10 23.11.25 17:00 Абердин - Хартс09.11.25 Хартс 1:1 Данди Юнайтед01.11.25 Хартс 4:0 Данди29.10.25 Сент-Миррен 2:2 Хартс26.10.25 Хартс 3:1 Селтик18.10.25 Килмарнок 0:3 Хартс 30
2 Селтик 11 7 2 2 20 - 8 22.11.25 22:00 Сент-Миррен - Селтик09.11.25 Селтик 4:0 Килмарнок29.10.25 Селтик 4:0 Фалкирк26.10.25 Хартс 3:1 Селтик19.10.25 Данди 2:0 Селтик05.10.25 Селтик 3:2 Мазервелл 23
3 Хиберниан 12 4 6 2 21 - 14 22.11.25 17:00 Хиберниан - Данди08.11.25 Сент-Миррен 0:3 Хиберниан01.11.25 Ливингстон 2:2 Хиберниан29.10.25 Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс26.10.25 Абердин 1:2 Хиберниан18.10.25 Хиберниан 4:0 Ливингстон 18
4 Глазго Рейнджерс 11 4 6 1 15 - 10 22.11.25 17:00 Глазго Рейнджерс - Ливингстон09.11.25 Данди 0:3 Глазго Рейнджерс29.10.25 Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс26.10.25 Глазго Рейнджерс 3:1 Килмарнок18.10.25 Глазго Рейнджерс 2:2 Данди Юнайтед05.10.25 Фалкирк 1:1 Глазго Рейнджерс 18
5 Фалкирк 12 4 4 4 16 - 21 22.11.25 17:00 Данди Юнайтед - Фалкирк08.11.25 Фалкирк 1:1 Ливингстон01.11.25 Фалкирк 3:1 Килмарнок29.10.25 Селтик 4:0 Фалкирк25.10.25 Фалкирк 2:1 Данди18.10.25 Мазервелл 1:2 Фалкирк 16
6 Мазервелл 11 3 6 2 17 - 14 22.11.25 17:00 Килмарнок - Мазервелл09.11.25 Абердин 1:1 Мазервелл29.10.25 Мазервелл 2:0 Данди Юнайтед25.10.25 Ливингстон 1:2 Мазервелл18.10.25 Мазервелл 1:2 Фалкирк05.10.25 Селтик 3:2 Мазервелл 15
7 Данди Юнайтед 11 3 5 3 18 - 17 22.11.25 17:00 Данди Юнайтед - Фалкирк09.11.25 Хартс 1:1 Данди Юнайтед29.10.25 Мазервелл 2:0 Данди Юнайтед25.10.25 Данди Юнайтед 3:1 Сент-Миррен18.10.25 Глазго Рейнджерс 2:2 Данди Юнайтед04.10.25 Данди Юнайтед 1:1 Ливингстон 14
8 Абердин 11 3 2 6 8 - 12 23.11.25 17:00 Абердин - Хартс09.11.25 Абердин 1:1 Мазервелл29.10.25 Килмарнок 0:1 Абердин26.10.25 Абердин 1:2 Хиберниан18.10.25 Сент-Миррен 0:1 Абердин05.10.25 Абердин 4:0 Данди 11
9 Сент-Миррен 11 2 4 5 8 - 15 22.11.25 22:00 Сент-Миррен - Селтик08.11.25 Сент-Миррен 0:3 Хиберниан29.10.25 Сент-Миррен 2:2 Хартс25.10.25 Данди Юнайтед 3:1 Сент-Миррен18.10.25 Сент-Миррен 0:1 Абердин04.10.25 Килмарнок 2:0 Сент-Миррен 10
10 Килмарнок 12 2 4 6 13 - 22 22.11.25 17:00 Килмарнок - Мазервелл09.11.25 Селтик 4:0 Килмарнок01.11.25 Фалкирк 3:1 Килмарнок29.10.25 Килмарнок 0:1 Абердин26.10.25 Глазго Рейнджерс 3:1 Килмарнок18.10.25 Килмарнок 0:3 Хартс 10
11 Данди 12 2 3 7 9 - 22 22.11.25 17:00 Хиберниан - Данди09.11.25 Данди 0:3 Глазго Рейнджерс01.11.25 Хартс 4:0 Данди25.10.25 Фалкирк 2:1 Данди19.10.25 Данди 2:0 Селтик05.10.25 Абердин 4:0 Данди 9
12 Ливингстон 12 1 5 6 14 - 23 22.11.25 17:00 Глазго Рейнджерс - Ливингстон08.11.25 Фалкирк 1:1 Ливингстон01.11.25 Ливингстон 2:2 Хиберниан25.10.25 Ливингстон 1:2 Мазервелл18.10.25 Хиберниан 4:0 Ливингстон04.10.25 Данди Юнайтед 1:1 Ливингстон 8
Полная таблица

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Luca Stephenson (Данди Юнайтед), асcист Амар Фатах.
25’
ГОЛ ! Автогол забил Евгений Кучеренко (Данди Юнайтед).
По теме:
ВИДЕО. Бисиклета на снегу. Гол-шедевр в финале Канадской Премьер-лиги
Два дубля. Сан-Диего уничтожил Портленд в ночном матче MLS
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча
Евгений Кучеренко чемпионат Шотландии по футболу видео голов и обзор автогол Данди Юнайтед Хартс курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10 ноября 2025, 06:22 8
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб

Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку
Футбол | 11 ноября 2025, 00:04 0
Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку
Скандал в Бенфике. Партнер Трубина и Судакова может попасть за решетку

Андреас Шельдеруп вляпался в скандал

Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10.11.2025, 13:47
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 10.11.2025, 21:04
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 2
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 2
Бокс
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
09.11.2025, 13:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем