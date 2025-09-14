Роковая ошибка. Украинский вратарь отличился автоголом в Шотландии

13 сентября было проведено пять поединков в пятом туре чемпионата Шотландии.

В одном из матчей «Хиберниан» встретился с «Данди Юнайтед». Команды провели игру на арене «Истер Роуд» в Эдинбурге.

В стартовом составе «Данди Юнайтед» вышел украинский голкипер Евгений Кучеренко, для которого этот матч стал девятым за шотландскую команду.

Команды устроили настоящее голевое шоу, забив друг другу по три мяча. Победителя встречи определить так и не удалось – 3:3.

Украинский голкипер отличился негативным действием в матче с «Хибернианом». Кучеренко помог сопернику сравнять счет, срезав мяч в свои ворота.

Чемпионат Шотландии. 5-й тур, 13 сентября

«Хиберниан» – «Данди Юнайтед» – 3:3

Голы: Кучеренко, 27 (автогол), Бауи, 51, Макграт, 86 (пен.) – Стивенсон, 15, 47, Сепфорд, 44