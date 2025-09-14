Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роковая ошибка. Украинский вратарь отличился автоголом в Шотландии
Шотландия
14 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 09:59
421
0

Роковая ошибка. Украинский вратарь отличился автоголом в Шотландии

Евгений Кучеренко помог сопернику вырвать ничью

14 сентября 2025, 09:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 09:59
421
0
Роковая ошибка. Украинский вратарь отличился автоголом в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Кучеренко

13 сентября было проведено пять поединков в пятом туре чемпионата Шотландии.

В одном из матчей «Хиберниан» встретился с «Данди Юнайтед». Команды провели игру на арене «Истер Роуд» в Эдинбурге.

В стартовом составе «Данди Юнайтед» вышел украинский голкипер Евгений Кучеренко, для которого этот матч стал девятым за шотландскую команду.

Команды устроили настоящее голевое шоу, забив друг другу по три мяча. Победителя встречи определить так и не удалось – 3:3.

Украинский голкипер отличился негативным действием в матче с «Хибернианом». Кучеренко помог сопернику сравнять счет, срезав мяч в свои ворота.

Чемпионат Шотландии. 5-й тур, 13 сентября

«Хиберниан» – «Данди Юнайтед» – 3:3

Голы: Кучеренко, 27 (автогол), Бауи, 51, Макграт, 86 (пен.) – Стивенсон, 15, 47, Сепфорд, 44

По теме:
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
ВИДЕО. Автогол и незабитый пенальти. Алверка минимально переиграла Тонделу
Два пропущенных в Албании. Колос неудачно стартовал в женском Кубке Европы
Евгений Кучеренко чемпионат Шотландии по футболу Хиберниан (Шотландия) Данди Юнайтед автогол
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14 сентября 2025, 04:20 9
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу американского боксера

Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Футбол | 14 сентября 2025, 09:19 0
Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси

Егор получил четвертый самый высокий балл в команде

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Футбол | 14.09.2025, 05:14
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Рубен АМОРИМ – о Гвардиоле: «Он может себе это позволить. Я это чувствую»
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 22
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 6
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем