Украинский голкипер удивил прогнозом на матч Абердин – Шахтер

Украинский голкипер Евгений Кучеренко, ныне на клубном уровне выступающий за шотландский Данди Юнайтед, дал прогноз на матч Шахтера против Абердина в первом туре группового раунда Лиги конференций

– Евгений, Абердин проиграл все четыре стартовых тура в Шотландской Премьер-лиге, поэтому большинство экспертов считают фаворитом в очной дуэли с Шахтером украинский коллектив. Разделяете мнение аналитиков?

– Я бы начал с того, что Абердин – хорошая команда. У клуба все хорошо по финансированию, летом они сделали несколько хороших трансферов и, не смотря на результаты в чемпионате, все же считаю, что фаворитом является шотландская команда.

– Это почему? Обоснуйте.

– Они будут играть дома. У них будет отличная поддержка, их преданы фаны. Стадион, вероятно, будет полным. Домашняя атмосфера должна помочь им. На глазах своих болельщиков Абердин будет играть самоотверженно.

– И напоследок: прогноз от Евгения Кучеренко на игру Абердин – Шахтер.

– Хоть и считаю фаворитами шотландцев, но, думаю, будет результативная ничья 2:2, – сказал Евгений.

Матч Абердин – Шахтер состоится в четверг, второго октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени