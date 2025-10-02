Лига конференций: Абердин – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

2 октября, в рамках первого тура основного этапа Лиги конференций, между собой сыграют Абердин – Шахтер Донецк. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Абердин

Текущий сезон складывается для Абердина, без преувеличения катастрофически, клуб пробовал свои силы в квалификации Лиги Европы, но уступил Стяуа – 0:2 дома и 0:3 в гостях. В шотландском чемпионате у команды 5 поражений и одна ничья, как итог, последнее место в турнирной таблице.

Свой последний матч команда проиграла на выезде Мотеруэллу со счетом 0:2, самое обидное в этой ситуации, что оба мяча были пропущены в компенсированное время. Подопечные Джимми Телина в текущем сезоне выиграли только один матч, речь идет о встрече в Кубке лиги, против клуба из второго по силе шотландского дивизиона. Абердину будет сложно зацепиться за очки.

Шахтер Донецк

Украинский гранд не привык играть за бортом Лиги чемпионов, но у всех бывают тяжелые времена. Шахтер заслуживал сыграть в Лиге Европы, немного не повезло в квалификации против Панатинаикоса, когда уступили сопернику в серии пенальти.

«Горняки» как-то тяжело начали чемпионат, однако, сейчас смогли захватить лидерство, они опережают ближайшего соперника на два очка. В последнем туре подопечные Арда Турана обыграли в гостях Рух со счетом 4:0. Шахтер в последнее время надежно играет в обороне, не пропуская уже три матча кряду во всех турнирах. Основную атакующую мощь команды составляют бразильцы, которые могут организовать быструю контратаку. Желания и ширины состава должно хватить, чтоб сражаться на два фронта, ведь жертвовать еврокубками точно не стоит.

Прогноз

Клубы сыграют между собой впервые, а в этой встрече фаворитами котируются гости.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Абердина – 5,96, ничья – 4,58, победа Шахтера – 1,51.

«Горняки» выглядят сейчас явно лучше соперника, который находится в глубоком кризисе. Думаю, гости без проблем должны брать три очка в таком матче, я поставлю на их победу с форой -1 за 1,77.