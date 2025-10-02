Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конференций: Абердин – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч
Лига конференций
Абердин
02.10.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
02 октября 2025, 07:13 |
136
0

Лига конференций: Абердин – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч

Поединок состоится 2 октября и начнется в 22:00 по Киеву

02 октября 2025, 07:13 |
136
0
Лига конференций: Абердин – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

2 октября, в рамках первого тура основного этапа Лиги конференций, между собой сыграют Абердин – Шахтер Донецк. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Абердин

Текущий сезон складывается для Абердина, без преувеличения катастрофически, клуб пробовал свои силы в квалификации Лиги Европы, но уступил Стяуа – 0:2 дома и 0:3 в гостях. В шотландском чемпионате у команды 5 поражений и одна ничья, как итог, последнее место в турнирной таблице.

Свой последний матч команда проиграла на выезде Мотеруэллу со счетом 0:2, самое обидное в этой ситуации, что оба мяча были пропущены в компенсированное время. Подопечные Джимми Телина в текущем сезоне выиграли только один матч, речь идет о встрече в Кубке лиги, против клуба из второго по силе шотландского дивизиона. Абердину будет сложно зацепиться за очки.

Шахтер Донецк

Украинский гранд не привык играть за бортом Лиги чемпионов, но у всех бывают тяжелые времена. Шахтер заслуживал сыграть в Лиге Европы, немного не повезло в квалификации против Панатинаикоса, когда уступили сопернику в серии пенальти.

«Горняки» как-то тяжело начали чемпионат, однако, сейчас смогли захватить лидерство, они опережают ближайшего соперника на два очка. В последнем туре подопечные Арда Турана обыграли в гостях Рух со счетом 4:0. Шахтер в последнее время надежно играет в обороне, не пропуская уже три матча кряду во всех турнирах. Основную атакующую мощь команды составляют бразильцы, которые могут организовать быструю контратаку. Желания и ширины состава должно хватить, чтоб сражаться на два фронта, ведь жертвовать еврокубками точно не стоит.

Прогноз

Клубы сыграют между собой впервые, а в этой встрече фаворитами котируются гости.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Абердина – 5,96, ничья – 4,58, победа Шахтера – 1,51. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

«Горняки» выглядят сейчас явно лучше соперника, который находится в глубоком кризисе. Думаю, гости без проблем должны брать три очка в таком матче, я поставлю на их победу с форой -1 за 1,77.

Прогноз Sport.ua
Абердин
2 октября 2025 -
22:00
Шахтер Донецк
Фора Шахтера (-1) 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Это очень сложно. Для всех, не только для футболистов»
Лига Европы: Рома – Лилль. Сыграет ли Довбик? Прогноз и анонс на матч
Райо Вальекано – Шкендия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Абердин Шахтер Донецк Абердин - Шахтер Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Футбол | 01 октября 2025, 07:53 13
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат
Появились новые детали допингового скандала Мудрика. Михаил знает результат

Команда украинского футболиста подбирает версию, как допинг попал в его кровь

У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ
Футбол | 02 октября 2025, 05:37 0
У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ
У кого 8,6? Известна оценка Кащука после сенсационной победы Карабаха в ЛЧ

Азербайджанский клуб одолел «Копенгаген» из Дании, несмотря на статус аутсайдера

Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Футбол | 01.10.2025, 13:56
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Теннис | 01.10.2025, 22:43
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 28.09–5.10
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 12
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем