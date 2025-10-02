Второго октября в 22.00 по киевскому времени на арене «Питтодри» матчем против местного «Абердина» «Шахтер» стартует в основной сетке розыгрыша Лиги конференций.

Абердин

Когда-то у «красных» были времена куда получше. Одно время «Абердин» очень высоко котировался не только на внутренней арене, но и на международной. Конец семидесятых – начало восьмидесятых годов прошлого века – золотое время «Абердина». Даже золотой эрой то время назвать можно.

«Денди» не только оттеснили на второй план вечных грандов из Глазго, добыв три «золота» шотландского чемпионата, но и в 1983 году выиграли Кубок Кубков, а к нему – и Суперкубок УЕФА.

Тем «Абердином» руководил малоизвестный тогда шотландский наставник Александр Фергюсон. Он станет знаменитым чуть позже, когда возглавит «Манчестер Юнайтед». А вот «Абердин» с тех пор выше второго места в чемпионате Шотландии не забирался.

Минувший сезон «красные» завершили на пятой строчке. И получили право сыграть в решающем поединке квалификации Лиги Европы. Но попытка оказалась неудачной. В родных стенах шотландцы еще смогли дать бой «Стяуа» (ничья 2:2), но в Бухаресте хозяева без вариантов оказались сильнее – 3:0.

Благо, что есть запросной аэродром в виде Лиги конференций.

А на внутренней арене дела у подопечных Имми Телина идут еще хуже. Да что там хуже – из рук вон плохо идут.

После шести туров в активе «красных» лишь одно очко, и уверенное последнее место в турнирной таблице. От предпоследнего места «Абердин» отстает на четыре очка.

Более того, в этих шести стартовых поединках команда из восточного побережья Шотландии не смогла забить ни одного мяча, в то время как пропустила в свои ворота аж девять.

Такой провал можно было бы попытаться объяснить проваленной трансферной кампанией и распродажей лидеров, но ничего подобного не было. Более того, в недавнее трансферное окно «Абердин» усилился приличными игроками, наиболее известный среди них – Марко Лазетич из «Милана».

Против «Шахтера» не сможет сыграть основной фланговый защитник «Абердина» Йенсен. Датчанин получил красную карточку в игре против «Стяуа». Из-за этой потери Телин решил переформатировать свою команду на игру в три защитника. Пока что получается неубедительно.

Из-за травмы недоступен и центрбек Тоберс.

Шахтер

После выгрызенной у швейцарского «Серветта» путевки в основной раунд Лиги конференций «Шахтер» набрал ход. В последнем по счету матче чемпионата Украины подопечные Арды Турана легко разгромили «Рух» – 4:0, и благодаря очередной осечке «Динамо» единолично возглавили турнирную таблицу.

Справедливости ради нужно отметить, что на данный момент «Рух» – одна из самых слабых по уровню игры команд УПЛ. А вот в минувшем туре, в игре против середняка «Зари», дончане долго мучились, хотя и смогли вырвать минимальную победу. А перед тем поединком «горняки» не смогли одолеть «Металлист 1925» – ничья 1:1. Тот поединок многие называют худшей игрой «Шахтера» под руководством Турана.

Тем не менее, если говорить в целом, то под руководством турецкого специалиста «оранжево-черные» проиграли лишь раз, да и то в серии послематчевых пенальти («Панатинаикосу»). В остальных поединках «горняки» добивались как минимум ничьих.

К поединку против «Абердина» команда Турана подходит с кадровыми проблемами. Травмирован один из лучших игроков «Шахтера» старта сезона Алиссон. Выбили из строя Траоре и Эгиналду. Под вопросом участие в игре и Невертона.

История противостояний

Доселе еврокубковые пути команд не пересекались. В сезоне 2007/2008 «Абердин» встречался с «Днепром» – это единственная практика для «красных» в официальных поединках против украинских команд. Оба матча тогда завершились вничью – 1:1 и 0:0, но по правилу выездного гола дальше пошли «денди».

Прогноз

«Абердин» полностью провалил старт сезона. Кроме вылета из Лиги Европы, «красные» вылетели и из Кубка лиги. В шести матчах подряд команда Телина не забивает, одна победа в последних десяти матчах во всех турнирах.

По другую сторону «баррикад» – команда, которая исправно забивает и не пропускала в свои ворота в 11 из 16 последних матчей. Перед вояжем в Шотландию «горняки» одержали три победы подряд (если считать с матчем Кубка Украины), и единолично возглавляют турнирную таблицу. Все факты и тенденции – в пользу украинского коллектива.

Наш прогноз – победа «Шахтера» 2:0.

Ориентировочные составы:

«Абердин»: Митов, Кларкссон, Милн, Кнустер, Шинни, Палаверса, Гьямфи, Дэвлин, Карлссон, Аушиш, Лазетич

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон, Изаки, Крыськив, Бондаренко, Педриньо, Мейреллиш.