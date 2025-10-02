Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Абердин
02.10.2025 22:00 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
Лига конференций
02 октября 2025, 23:57 | Обновлено 03 октября 2025, 00:31
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в своих мечтах сыграть в основном раунде Лиги Европы УЕФА этим летом так и не достиг прогресса, поэтому был вынужден бороться за место в Лиге конференций и хотя бы в этом соревновании обеспечил себе осеннюю еврокубковую кампанию. Впрочем, все когда-то бывает впервые, поэтому «горняки» начинали свое дебютное выступление в третьем по рангу международном клубном соревновании с соперником, у которого был явный кризис результатов.

Шотландский «Абердин» имел схожую с «Шахтером» судьбу, однако его задача на отбор в Лигу Европы была значительно проще. Нужно было только обыграть румынский клуб ФКСБ, с чем коллектив шведского специалиста Джимми Телина так и не смог справиться в плей-офф, поэтому оказался в Лиге конференций. А еще имел откровенно ужасную серию без побед во внутреннем первенстве с конца апреля этого года, что вообще было несвойственно команде, которая чего-то стремится достичь на международной арене. Все указывало на то, что «Шахтер» должен быть фаворитом даже на чужом поле.

Однако этот условный «фаворитизм» еще нужно доказывать качественными действиями на поле, а не так, как поступил Элиас уже на седьмой минуте игры в собственном штрафном на ближней штанге во время подачи углового с левого фланга от соперников. Просто подставил руку под мяч, который и без того этот безумный шотландский ветер выносил за лицевую. И с этого все и началось. Карлссон с пенальти ударом в левый нижний угол открыл счет, а «горняки» переместились в совершенно иную плоскость игры.

Хотя все вообще могло бы быть для нас плохо, если бы Кларксон через мгновение воспользовался ошибкой Ризника при передаче на левый фланг чуть лучше, чем ударом мимо пустых ворот. Да, «Шахтер» действительно рисковал уплыть в тот момент окончательно. Но этого не произошло. Чрезвычайно трудно было преодолеть защитный блок соперников в девять полевых у их штрафной, однако дончане все же сумели это сделать.

Примечательно, что у гостей было две возможности забить до перерыва – и обе пришли после подач со стандартов. Бондарь мог быстро ответить на пропущенный гол, но не попал в правый угол ворот, а вот Назарина ближе к концу первого тайма все-таки попал в створ после отскока от навеса Педриньо да Силвы с левого фланга на дальней стороне штрафной. Хотя так удалось снова вернуться к исходной точке в этом матче.

А дальше уже начались игры ума от Турана во время перерыва, что, наверное, работает у турецкого тренера едва ли не лучше всего с момента начала работы в «Шахтере». Несколько перемещений футболистов, и вот, на второй тайм вышла совсем другая команда. Марлон активизировался на левом фланге, и на отрезке в пять минут между 54 и 59 сначала выдал подачу прямо в голову Лукасу на дальнюю штангу, а также ассистировал со второго этажа под удар с лету для Педриньо Азеведо.

Шотландцы были готовы к активным действиям «Шахтера», но к тому, что они будут настолько эффективны, точно нет. Поэтому команда Джимми Телина в конце концов взяла время для того, чтобы перевести дух, а Лазетич использовал его еще и для того, чтобы подразнить пару центральных защитников дончан. На сербского форварда это в итоге оказало положительное влияние, он завелся, и на 69 минуте с разворота на левом фланге штрафной нанес мощный удар под перекладину, в которую мяч перевел Ризник, а затем Девлину никто не мешал добить отскок в пустые ворота.

Таким образом, мы получили целых 20 минут напряженного противостояния, где попытки команды Турана отвести игру от собственных ворот особого успеха не имели, а вот соперники постоянно пытались проверять то Ризника, то остальную защиту «горняков». Трудно, но гости как-то выстояли и отбились от этих попыток хозяев спасти матч, который для них так хорошо начинался.

Следующий матч в Лиге Европы УЕФА шотландский «Абердин» проведет в гостях у греческого АЕКа, а донецкий «Шахтер» примет польскую «Легию» в номинально домашней игре в Кракове.

Лига конференций УЕФА. 1-й тур.

«Абердин» – «Шахтер» - 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас, 54, Педриньо Азеведо, 59

Предупреждения: Карлссон, 49, Лазетич, 67, Гельтне-Нильсен, 71, Девлин, 75 – Педриньо Азеведо, 20, Матвиенко, 67, Ризнык, 89, Винисиус, 90+2

«Абердин»: Митов – Доррингтон, Милн, Кнустер – Кескинен, Кларксон (Полвара, 65), Палаверса (Гельтне-Нильсен, 64), Армстронг (Шинни, 64), Девлин (Нисбет, 86) – Карлссон (Енги, 85), Лазетич.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Грам, 90), Назарина, Очеретько – Педриньо да Силва (Изаки, 75), Элиас (Мейреллиш, 75), Лукас (Конопля, 82).

Арбитр: Дуйе Струкан (Сплит, Хорватия)

Стадион: «Питтодри» (Абердин).

Удары (в створ) – 11 (5): 11 (4)
Угловые – 5:6
Оффсайды – 1:0

АБЕРДИН - ШАХТАР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
