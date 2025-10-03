Арда ТУРАН: «Мы не знаем, что можем сделать. Это невозможно понять»

Турецкий тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч первого тура основного раунда Лиги конференций, в котором его подопечные со счетом 3:2 одолели «Абердин»:

– Добрый вечер всем. Мы приехали сюда из Украины, где продолжается война. По всему миру происходят войны. Люди и дети умирают от голода. И именно в эти дни флотилия «Сумуд» направляется в Газу. Они пытаются стать символом надежды. Мы не знаем, что можем сделать со своей стороны. Оставаясь в одиночестве, мы мечтаем остановить войны. И я хотел бы призвать лидеров, которые могут остановить войны в мире, сделать реальные шаги и проявить инициативу, чтобы остановить смерть людей и детей. Мы должны остановить эти войны. Я не понимаю, как они могут происходить в современном мире. Это невозможно понять. Я всем сердцем и в своих молитвах со всеми, кто переживает войну в Палестине, в Украине.

Что касается игры, мы не смогли хорошо начать матч. Мы были далеки от единоборств и игры один на один. И несмотря на место соперника в турнирной таблице, против таких команд, как «Абердин», играть сложно, ведь в шотландском чемпионате они среди лидеров по количеству выигранных дуэлей и по физическим качествам. Они начали игру с оборонительная схемой 5–2–3, и их два атакующих футболиста сумели контролировать наших четырех в построении атак. Наше решение было через фланговых защитников и опорного полузащитника. Но из-за того, что наши «восьмерки» слишком рано шли вперед, мы не находили нужных решений. А две их «шестерки» очень легко контролировали нашу среднюю линию. Так матч и продолжался долгое время. Мы владели мячом, но, несмотря на это, не могли достичь результата и реализовать наши решения. Затем нам удалось найти больше возможностей благодаря более широкой игре наших вингеров и расположению фулбеков больше внутри. Благодаря диагональным передачам мы находили наших вингеров, а движение опорного полузащитника стало лучшим для поиска решений. На таком стадионе играть сложно и трудно противостоять команде, которая делает ставку на длинные передачи, стандарты и вбросы. В начале нам было нелегко, но потом, учитывая еще и ветер, пришлось адаптироваться к условиям, потому что в футболе иногда случаются такие тяжелые обстоятельства, и нужно уметь приспосабливаться – мы смогли это сделать. Мы молодая команда, и эта победа очень важна для нас. Выиграть у такого клуба, как «Абердин», с его футбольной культурой и историей – это действительно делает нас очень счастливыми.

– Отличное начало кампании. Каковы ваши общие впечатления от игры бразильцев? Марлон Гомес был особенно влиятельным. Ваш третий гол перед взятием ворот состоял из более чем 20 передач. Как вы считаете, в дальнейшем в этом турнире команде будет немного легче? Можно ли сказать, что эта игра дала представление о том, как будет складываться остальная часть кампании? Вы входите в число шести-семи главных фаворитов, но все же. Вы победили, но как, по вашему мнению, будут развиваться события дальше?

– Прежде всего, у нас были похожие матчи и раньше. Например, с «Бешикташем» мы забивали голы после 30–50 передач в рамках одной атаки. Игра в пас всегда важна для нас, но важно и то, как именно происходят эти передачи. Мы контролируем игру, но нам не нравятся статичные передачи, мы стремимся, чтобы они сопровождались дриблингом, который отсекает соперника. Что касается Марлона Гомеса, то у него очень хороший игровой профиль и черты характера. Он великолепный футболист, способный действовать на любой позиции. Его сегодняшняя игра меня очень порадовала. Также хотел бы отметить Лукаса Феррейру, который впервые вышел в стартовом составе и отличился голом. Это тоже нас очень радует. Что касается статуса фаворита в этом турнире, то у «Шахтера» это в культуре – всегда оставаться конкурентоспособными в Европе. В то же время мы молодая и новая команда, мы стараемся учиться на каждом уровне и приобретать опыт. Поэтому, считаю, логичнее смотреть на все шаг за шагом. Конечно, Лига конференций нас очень вдохновляет, и наша самая большая мечта здесь – играть матчи, в названии которых есть слово «финал».

– Добрый вечер, Арда. Если говорить о философии «Шахтера» и стиле игры, тот гол, о который был упомнят ранее, был очень ярким примером этого – третий гол Педро Энрике. Насколько традиционный стиль игры «Шахтера» побудил вас присоединиться к клубу изначально? И второй вопрос: насколько сложно было играть в традиционный «шахтерский» футбол в таких условиях?

– В конце первого тайма мы имели 70% владения мячом, контролировали мяч, но это не соответствовало нашей философии, потому что обычно мы имеем решение против прессинга соперника. То, что мы делали, было неэффективным, ведь не могли вывести свободного игрока с мячом, чтобы найти третьего в треугольнике. В первом тайме нам не удалось реализовать нашу философию так, как я хотел. Когда играешь против организованной обороны таким образом, сопернику легче защищаться, потому что наши атакующие футболисты шли очень рано рядом с центральными защитниками, и это облегчает оппоненту оборону. Мы хотим использовать дриблинг, когда есть пространство, чтобы легко находить свободного игрока. Мы могли бы продвигаться вперед во втором тайме. То есть мы стремимся действовать одинаково как при преимуществе, так и отставая в счете, при этом нужно оставаться реалистами. Например, когда соперник применяет игру один на один или прессинг 10 на 10, у нас есть опция, которую мы называем длинная передача, а не прострел за спину обороны. У нас есть все типы планов, но зачем они нужны? Потому что футбол – это игра с большой долей импровизации, это игра один на один, и мы стараемся контролировать ее настолько, насколько это возможно. Если же спросить, было ли сегодня легко реализовать нашу философию на поле, – нет, но я считаю, что мы смогли сделать это частично.