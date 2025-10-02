Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 октября 2025, 02:28 | Обновлено 02 октября 2025, 02:30
Абердин – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua

В четверг, 2-го октября, состоится поединок 1-го тура Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шотландский «Абердин» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Абердине, на поле стадиона «Питтодри», начало в 22:00.

Команда Арды Турана стремилась сыграть в Лиге Европы, но теперь стартует на неделю позже и в третьем по силе турнире Старого Света. Говорят, что «горнякам» при этом попался чуть ли не самый легкий жребий из всех возможных соперников. Посмотрим – начинает этот путь «Шахтер» в Шотландии против команды, которая в последний раз побеждала в чемпионате аж в конце апреля и также провалилась в Лигу конференций из неудачного плей-офф Лиги Европы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Абердин» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Абердин
2 октября 2025 -
22:00
Шахтер Донецк
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
