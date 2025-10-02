Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор

2 октября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 9-й минуте Кауан Элиас сыграл рукой, и игрок Абердина реализовал пенальти в начале матча. Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций (1:0). На 39-й минуте Егор Назарина точно пробил в дальний угол ворот (1:1).

Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес во 2-м тайме (3:1). На 69-й минуте после удара в перекладину Ники Девлин на добивании отыграл один мяч для хозяев поля (2:3).

Шахтер стартовал с победы над Абердином (3:2) и с 3 очками входит в группу лидеров ЛК.

Лига конференций. 1-й тур, 2 октября 2025

Абердин (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Йеспер Карлссон, 8 мин

ГОЛ! 1:1. Егор Назарина, 39 мин

ГОЛ! 1:2. Лукас Феррейра, 54 мин

ГОЛ! 1:2. Педро Энрике, 60 мин

ГОЛ 2:3. Ники Девлин, 69 мин

Инфографика