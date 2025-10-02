Абердин – Шахтер – 2:3. Победа в Шотландии. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Абердин
02.10.2025 22:00 – FT 2 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
02 октября 2025, 23:59 | Обновлено 03 октября 2025, 00:02
2207
1

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

2 октября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 9-й минуте Кауан Элиас сыграл рукой, и игрок Абердина реализовал пенальти в начале матча. Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций (1:0). На 39-й минуте Егор Назарина точно пробил в дальний угол ворот (1:1).

Лукас Феррейра и Педро Энрике обеспечили Шахтеру перевес во 2-м тайме (3:1). На 69-й минуте после удара в перекладину Ники Девлин на добивании отыграл один мяч для хозяев поля (2:3).

Шахтер стартовал с победы над Абердином (3:2) и с 3 очками входит в группу лидеров ЛК.

Лига конференций. 1-й тур, 2 октября 2025

Абердин (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен), Девлин, 69 – Назарина, 39, Лукас Феррейра, 54, Педро Энрике, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Йеспер Карлссон, 8 мин

ГОЛ! 1:1. Егор Назарина, 39 мин

ГОЛ! 1:2. Лукас Феррейра, 54 мин

ГОЛ! 1:2. Педро Энрике, 60 мин

ГОЛ 2:3. Ники Девлин, 69 мин

Инфографика

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ники Девлин (Абердин), асcист Марко Лазетич.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Энрике (Шахтер Донецк), асcист Марлон Гомес.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Феррейра (Шахтер Донецк), асcист Марлон Гомес.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Йеспер Карлссон (Абердин).
Феррейра и Энрике стали 10-м и 11-м бразильцами Шахтера с голами в сезоне
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Абердин Шахтер Донецк видео голов и обзор Лига конференций Йеспер Карлссон Абердин - Шахтер Егор Назарина Лукас Феррейра Педриньо (Педро Енрике Азеведо Перейра)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
chevars
Повинні вигравати у цих водопроводчиків. Бразильці тільки повинні включитися у гру
