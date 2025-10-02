Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский легионер дал совет Турану перед битвой Абердин – Шахтер
Лига конференций
02 октября 2025, 15:39 |
610
0

Евгений Кучеренко рассказал о шотландской команде

ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

Украинский голкипер Евгений Кучеренко, ныне выступающий за шотландский Данди Юнайтед, дал совет коучу Шахтера Арде Турану перед матчем «горняков» против «Абердина»

– Недавно, в третьем туре Шотландской Премьер-лиги, вы пересекались с Абердином лично. Ваш Данди Юнайтед победил команду Телина (2:0). Расскажите о сильных сторонах будущих соперников Шахтера, кто из состава Абердина запомнился больше всего и может помотать нервы игрокам «горняков»?

– У Абердина стиль игры очень похож на то, что исповедует Шахтер – комбинационный футбол, выход в атаку из-за быстрого паса, у них вингеры очень сильны. Быстрые и технические ребята (речь о Карлссоне и Миловановиче, которые также могут сыграть и на позиции форварда, – прим.). Собственно, вот этот их новичок, перешедший из Болонье.

– Эспер Карлссон?

– Да, и именно он делает у них всю погоду.

– А чего можно ожидать от других игроков и самой команды?

– Еще у них хороший опорник Данте Полвара. Мне очень понравился, когда Данди Юнайтед с Абердином играли.

Абердин – это команда, не исповедующая силовой футбол, как остальные команды шотландского чемпионата, играющие в стиле «бей-беги». Они, как я уже сказал, исповедуют технический комбинационный футбол, а такой стиль игры, кроме Абердина, в Шотландии прослеживается еще только в двух клубах, местных грандов - Селтика и Рейнджерс.

– Вы не так давно играли в УПЛ. С какой командой из нашего чемпионата можно сравнить по силе Абердин? С ЛНЗ, Карпатами, Кривбассом или ваш вариант?

– Для Шахтера матч с Абердином будет, как битва с Динамо.

– Даже так?

– Или как с Полесьем. Легко донецкой команде точно не будет. Говорю это не просто так, а потому, что до сих пор слежу за УПЛ, в том числе за играми Шахтера. Видел их ничьи с Металлистом 1925 и Карпатами, – рассказал Евгений Кучеренко.

Матч Абердин – Шахтер состоится в четверг, второго октября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени

