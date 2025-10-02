Абердин никогда не будет один

На первый взгляд кажется, что фан-группировки шотландских клубов находятся в тени многочисленных толп поклонников «Селтика» и «Рейнджерс». Спорить с этим утверждением действительно сложно, однако в чем-то активные болельщики «Абердина», а особенно их определенный сегмент превосходил в свое время фигурантов «Старой фирмы».

Футбол – главное!

Еще в 1970-х в Абердине, по утверждению исследователя фан-движений Дуги Бримсона, было немало парней, готовых драться с оппонентами до, во время и после футбольных матчей. Впрочем, создать какую-либо конкуренцию на ниве хулиганизма «старофирменным» бандам они не могли. Да и организационно оформляться, в отличие от глазвегианцев, не торопились. Переломным стал 1980 г., когда клуб озаботился приведением в порядок своей домашней арены «Питтодри». Это событие послужило стимулом для развития фан-движения в целом и хулиганского движения в частности. Фаны «Абердина» подались на евровыезды. Катализатором создания группировки стал выезд в Ливерпуль на матч против тамошнего красного гранда. В итоге родилась группировка Aberdeen Soccer Casuals, которая быстро завоевала авторитет в хулиганской среде.

Короткие стрижки, свитера Slazenger и Pringles, вельветовые брюки, джинсы Lois и, конечно, всепобеждающие спортивные костюмы Adidas – униформа типичного члена ASC 1980-х. А дальше – больше. С течением времени разнообразие брендов в гардеробах хулиганов «Абердина» стало большим: FILA, Ellesse, Sergio Tacchini, Burberry, Armani, Aquascutum, Stone Island. И в одежде таких брендов фан-молодежь чувствовала себя чуть ли не хозяевами жизни, ну, по крайней мере, фан-сцены так точно. И на выездах стремилась послоняться по центрам городов, демонстрируя яркость дорогих брендов местным. Это было возможным и потому, что до цели поездки стали добираться поездами, а не автобусами, которые сразу попадали в зону особого внимания местной полиции. Да и, не являясь скарферами (то есть без шарфов своего клуба и другой атрибутики), хулиганы не сразу привлекали внимание стражей порядка. Копы сначала по старинке выслеживали автобусы с фанами, игнорируя поезда, лишь впоследствии осознали свои ошибки и привели в соответствие свои действия.

Вероятно, первые серьезные траблы подстерегли ASC в сезоне-1984/85. Тогда были арестованы 47 членов группировки, которые планировали устроить засаду гостей из Мозеруэлла. Это событие имело большой резонанс в СМИ. Собственно, медийщики и общество вообще сложно приспосабливались к новой реальности: футбольные хулиганы – не оборванцы в лохмотьях, не нищеброды из бедных кварталов, а дорого и со вкусом одетая публика, которую сразу и не вычислишь как хулиганскую мощь. Вскоре в жестком столкновении ASC и представителей фан-группировки Capital City Service «Хиберниана» (собственно, главные оппоненты для абердинцев) тяжелые травмы получил фанат «хибов» Реймонд Моррелл. Известный член ASC по прозвищу Мистер М (в гражданской жизни художник-декоратор) вспоминает, что на ту драку фаны «Абердина» выставили 400 бойцов, а «хибс» ограничились полуторасотенной общностью. В ходе самого матча поклонники «Хиберниана» пели в адрес фанатов «Абердина»: «Убийцы!». В конце концов, Реймонд выкарабкался, и, как вспоминали впоследствии хулиганы из ASC, этот факт был воспринят с облегчением. Во всяком случае, это утверждает Джей Аллан в документальной книге «Кровавые кажуалы» (144-страничный труд увидел свет в 1989 г. и, вероятно, был едва ли не первой попыткой систематизированно и литературно описать хулиганское движение).

Getty Images/Global Images Ukraine

Тем не менее, именно кажуалы «Абердина» и «Хиберниана» выдвинулись на первые роли в соответствующем движении в Шотландии. Кстати, в отместку поклонники «Хиберниана» использовали коктейль Молотова, которым они пытались забрасывать врагов из Абердина уже в сезоне-1985/86. Хулиганы «Абердина» были основной движущей силой шотландцев во время столкновений с английскими фанами на протяжении Euro-1996. Ближе к концу 1990-х члены ASC несколько успокоились, и количество инцидентов с их участием существенно уменьшилось. Собственно, уже упоминавшийся Мистер М в разговоре с Кассом Пеннантом для книги Top Boys отмечал: «Если бы не футбол, я не стал бы драться, ну, по крайней мере, не в таком масштабе. Честно говоря, у меня несколько судимостей, и все связаны с околофутболом. Для меня футбол – это главное!». А среди своих коллег по ASC Мистер М особо выделяет Вилли Томпсона, который организовывал выезды и был своего рода объединяющим звеном в группировке.

В 2010-е ASC напомнили о себе во время евровыезда в Гронинген (были столкновения с местными фанами), а также дракой с фанатами «Данди Юнайтед», вследствие которой были арестованы 13 человек.

Расширять границы!

Кроме хулиганов, «Абердин» поддерживали и поддерживают в ультрас-стилистике. В частности, в 1999 г. была основана группа Red Ultras Aberdeen (к слову, это первая именно ультрас-группа в Шотландии). Их перформансы-хореографии типа «Одна любовь» заслужили одобрительные отзывы даже итальянских коллег, которые считаются признанными мастерами этого дела. В этом контексте незаурядная роль принадлежит Стивену Маккормику. Он путешествовал с «Тартановой армией» на чемпионат мира 1990 г. в Италию, задружился там с ультрас «Сампдории», вдохновился их опытом и успешно внедрил годы спустя ультрас-философию и в Абердине.

Поначалу Стивен и в целом Red Ultras Aberdeen страдали от ряда административных и культурных препятствий, сталкиваясь с враждой не только со стороны полиции, но даже со стороны болельщиков своего же клуба. Но впоследствии их стилистика была принята и даже одобрена. В них видели своего рода альтернативу хулиганам. Уже ближе к концу 2010-х Стивен стал сотрудничать с ультрас многих клубов Великобритании, внедряя соответствующую философию поддержки, часто поставляя коллегам необходимые средства для перформансов. Собственно, свою философию он выразил в следующих словах: «Ультрас-группы всегда будут стараться расширять границы и превосходить друг друга».

Впоследствии место Red Ultras Aberdeen заняла группировка Ultras Aberdeen. В 2023 г. они запомнились хореографией под названием «Герои» в честь 40-летия еврокубковой победы «Абердина». Эти ребята также охотно используют пиротехнику, в том числе дымовые шашки и сигнальные ракеты.

У «Абердина» есть и немало более мелких объединений болельщиков, организующих автобусы для выездных матчей. В частности, группировка Angus Reds своим слоганом провозгласила такую ​​триаду: «Душа, дух, традиция». Весела и изобретательна группа Blazing Lambs, делающая ставку на так называемую пивную традицию поддержки своих любимцев. Душой этой компании является 43-летний Крис Страчан, а подробностями своих фан-путешествий эти парни и девушки охотно делятся с медийщиками. 100–150 человек – стандартная выездная группа Blazing Lambs. А член группировки Крис Стивен охотно вспоминает, что в 7-летнем возрасте побывал в Гетеборге на победном для «Абердина», возглавляемого Алексом Фергюсоном, финале Кубка кубков. Примечательно, что клуб болельщиков «Абердина» есть даже в Эдинбургском университете. На их красно-бело-красном флаге выведена надпись: «Edinburgh Uni Dons». Ну, и уже более чем 40-летнюю историю имеет группа Granite City. Собственно, гранитным городом называют Абердин из-за множества зданий из прочного серого гранита. Европобеда «Абердина» 1983 г. обусловила создание многих объединений, имевших разную судьбу впоследствии, но Granite City с честью прошло испытание временем. В это объединение входят люди разных возрастов, а его представители есть абсолютно на всех выездных матчах клуба, где бы ни играли их любимцы. Как декларируют руководители группы: «Наша цель – обеспечить проезд на каждый выездной матч по цене, доступной для наших членов».

Getty Images/Global Images Ukraine

10-минутное забвение

Поддерживают «красных» и известные личности из разных сфер человеческой деятельности. Влиятельный европейский спортивный журналист Грэхем Хантер издавна болеет именно за «Абердин». В то же время он с юмором отмечает, что, мол, эта привязанность довольно сдержанна: «Очень часто не вспоминаю об этом в течение длительного времени – целых 10–12 минут».

Приверженность «Абердину» приписывают ирландской дэнс-поп-певице замбийско-новозеландского происхождения Саманте Мамбе. Все началось с записи в Твиттере за авторством вроде бы одного из боссов абердинского клуба с призывом поддержать Саманту. Певица отреагировала, вступила в переписку с фанатами «Донс» и, наконец, присоединилась к поддержке клуба. Несмотря на детскую привязанность к «Фулхэму», певица Лили Аллен проявляет и большую симпатию к «Абердину». Известный британский гольфист Пол Лори, родившийся и выросший в Абердине, с детства болеет за футбольную команду своего города (в отличие от других крупных городов Шотландии, в Абердине только один значимый футбольный клуб). Когда есть время, Пол охотно посещает матчи своих любимцев.

Когда-то, в самом начале ХХІ в. в одной из зарубежных командировок познакомился с аграрием из Ривненской области, хозяйство которого называлось «Абердин». Он рассказал, что его вдохновил триумф команды Алекса Фергюсона в Кубке кубков в сезоне-1982/83 (тогда в финале «Донс» обыграли сам мадридский «Реал»!), да и знаменитая абердин-ангусская порода крупного рогатого скота (выведена еще в ХIХ ст.) дает неплохую прибыль.

Итак, на 19-тысячном «Питтодри» фаны ведут себя шумно, иногда вызывающе и могут поразить гостей исступленным хоровым пением. Но в «Шахтере» есть костяк опытных футболистов, которых не удивишь фанатским давлением. Надеемся, что оно не помешает победному старту горняков на общей стадии Лиги конференций.

Алексей РЫЖКОВ