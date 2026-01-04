ВИДЕО. Толчок в спину: вратарь Барселоны буквально совершил сейв защитником
Жоан Гарсия эффектно сыграл Жераром Мартином и отбил удар центрбеком
3 января голкипер Барселоны Жоан Гарсия в матче против Эспаньола (2:0) оформил эффектный и необычный сейв, который даже не будет на него записан.
На 20-й минуте встречи Гарсия толкнул в спину центрального защитника сине-гранатовых Жерара Мартена. Мартен упал перед мячом и отбил ногой удар соперника.
Гарсия за игру совершил шесть сейвов и был признан MVP поединка. За подопечных Ханси Флика в ворота Эспаньола после 85-й минуты отличились Дани Ольмо и Роберт Левандовски.
