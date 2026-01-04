ФОТО. Как фанаты Эспаньола встретили предателя, ушедшего в Барселону

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 января 2026, 07:48
Жоан Гарсия, несмотря на давление болельщиков, провел великолепный матч

Жоан Гарсия

3 января Барселона переиграла Эспаньол со счетом 2:0 в матче 18-го тура Ла Лиги 2025/26 – ключевую роль в успехе сине-гранатовых сыграл голкипер Жоан Гарсия.

Гарсия совершил шесть сейвов и был признан лучшим игроком поединка. После завершения встречи партнеры Жоана и наставник команды Ханси Флик расхвалили вратаря.

Жоан играл под большим давлением. Фанаты Эспаньола явно планировали «создать ад» Гарсии, но это не помогло.

Жоан выступал за Эспаньол с 2019 года по лето 2025. Тогда он перебрался в Барселону за 25 миллионов евро и стал первым за 31 год футболистом, ушедшим от бело-синих напрямую в Барсу. Естественно, болельщики Эспаньола возненавидели испанского кипера.

Фаны Эспаньола еще до матча украсили улицы купюрами с изображением Жоана и подписью «Иуда Гарсия», а также выходили с плакатами «Жоан Крыса», которые пронесли и на стадион.

Болельщики также планировали закидать Жоана игрушечными крысами во время игры, но за воротами была повешена сетка, что помешало задумке фанов. По факту, все ограничилось свистом при каждом касании Гарсии мяча.

Стоит отметить, что Жоан не отпраздновал ни один из голов Барселоны, несмотря на издевательское отношения болельщиков Эспаньола.

Жоан Гарсия фото болельщики фанаты Барселона Эспаньол Эспаньол - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
