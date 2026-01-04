Клуб УПЛ остался без тренера через войну: «Появились шахеды»

Бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко рассказал, почему испанский специалист Андрей Карраско в свое время покинул расположение клуба.

– Почему не получилось у Андреса Карраско в ЛНЗ?

– Я его увидел, когда он работал в Шахтере. Муравский, Трубин, Судаков, Очеретько, Мудрик – они его прошли. Я много информации собрал – были только хорошие отзывы, и мы на нем остановились. Тренировочный процесс у него был хорошим. Все игроки начали прибавлять.

В Черкассах было спокойно, когда он приехал. Затем появились шахеды. Его жена не могла к нему приехать. У Карраско было двое детей, которые в школу ходят в Испании. Первые два месяца он неплохо работал, старт был хороший, футболистам нравились методы работы и то, что команда играла первым номером. Теряли очки, потому что нас ловили на контратаках, – сказал Тарасенко.

Андрес возглавил «фиолетовый» перед стартом прошлого сезона, но поработал довольно короткий период. В прошлом сезоне ЛНЗ едва не вылетел в Первую лигу Украины, гарантировав место в УПЛ только в последних турах.