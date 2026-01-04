Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Киевский клуб поздравил воспитанника с Днем рождения
Киевское «Динамо» в официальном обращении поздравило бывших футболистов клуба Владислава Ваната и Владислава Калитвинцева с их днями рождения.
«Поздравляем с днем рождения Владислава Ваната (2002), который выступал в составе «Динамо» с 2021 по 2025 год!
За время выступлений в нашем клубе Владислав дважды стал чемпионом Украины и один раз стал победителем Кубка Украины. В сезонах-2023/24 и 2024/25 Ванат завоевал награду лучшего бомбардира Украинской Премьер-Лиги.
Также сегодня свой день рождения празднует Владислав Калитвинцев (1993), который выступал за наш клуб с 2009 по 2019 год, став чемпионом Украины и двукратным победителем Кубка Украины», – говорится в обращении клуба.
