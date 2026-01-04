Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 21:42 | Обновлено 04 января 2026, 22:32
Динамо выступило с официальным заявлением о Владиславе Ванате

Киевский клуб поздравил воспитанника с Днем рождения

ФК Динамо. Владислав Ванат

Киевское «Динамо» в официальном обращении поздравило бывших футболистов клуба Владислава Ваната и Владислава Калитвинцева с их днями рождения.

«Поздравляем с днем рождения Владислава Ваната (2002), который выступал в составе «Динамо» с 2021 по 2025 год!

За время выступлений в нашем клубе Владислав дважды стал чемпионом Украины и один раз стал победителем Кубка Украины. В сезонах-2023/24 и 2024/25 Ванат завоевал награду лучшего бомбардира Украинской Премьер-Лиги.

Также сегодня свой день рождения празднует Владислав Калитвинцев (1993), который выступал за наш клуб с 2009 по 2019 год, став чемпионом Украины и двукратным победителем Кубка Украины», – говорится в обращении клуба.

По теме:
Мичел выступил с заявлением о Ванате после важнейшей победы Жироны
Ванат и Цыганков возглавили рейтинг бомбардиров Жироны в Ла Лиге
Защитник клуба Второй лиги с опытом игры в УПЛ хочет поехать за границу
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владислав Ванат Владислав Калитвинцев день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
