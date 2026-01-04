Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ мог позвать Скрипника, но выбрал коуча, с которым чуть не вылетел
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 09:23 |
1325
0

Клуб УПЛ мог позвать Скрипника, но выбрал коуча, с которым чуть не вылетел

Евгений Тарасенко рассказал, почему ЛНЗ пригласил Романа Григорчука

04 января 2026, 09:23 |
1325
0
Клуб УПЛ мог позвать Скрипника, но выбрал коуча, с которым чуть не вылетел
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко рассказал, почему «фиолетовые» в свое время решили пригласить Романа Григорчука. Менеджер признался, что рассматривалась и кандидатура Виктора Скрипника.

– Почему потом выбрали Романа Григорчука и почему у него тоже не получилось?

– Я у него был в Черноморце. Мы рассматривали Григорчука и Скрипника. Остановились на Романе Иосифовиче. Думали, он сможет вывести команду на новый уровень. Не сложилось, – заявил Тарасенко.

В прошлом сезоне ЛНЗ едва не вылетел в Первую лигу Украины, гарантировав место в УПЛ только в последних турах. По итогам сезона 2024/25 Роман Григорчук покинул расположение «фиолетовых».

По теме:
«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
Стало известно, какой игрок в УПЛ имеет наибольше ожидаемых голов xG
ФЕДЫК: «Была одна переломная игра, после нее Рух играл без плохих матчей»
Виктор Скрипник Евгений Тарасенко Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03 января 2026, 20:42 1
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»

Дмитрулин похвалил Леоненко

Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Футбол | 04 января 2026, 07:00 5
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере
Многократный чемпион начал переговоры с Миколенко о трансфере

«Галатасарай» планирует усилиться украинцем

Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 04.01.2026, 10:01
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04.01.2026, 08:04
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
02.01.2026, 12:02 2
Футзал
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
Решение нового тренера. Карпаты решили не продавать легионера
03.01.2026, 14:55 8
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
03.01.2026, 07:22
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем