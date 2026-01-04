Клуб УПЛ мог позвать Скрипника, но выбрал коуча, с которым чуть не вылетел
Евгений Тарасенко рассказал, почему ЛНЗ пригласил Романа Григорчука
Бывший спортивный директор черкасского ЛНЗ Евгений Тарасенко рассказал, почему «фиолетовые» в свое время решили пригласить Романа Григорчука. Менеджер признался, что рассматривалась и кандидатура Виктора Скрипника.
– Почему потом выбрали Романа Григорчука и почему у него тоже не получилось?
– Я у него был в Черноморце. Мы рассматривали Григорчука и Скрипника. Остановились на Романе Иосифовиче. Думали, он сможет вывести команду на новый уровень. Не сложилось, – заявил Тарасенко.
В прошлом сезоне ЛНЗ едва не вылетел в Первую лигу Украины, гарантировав место в УПЛ только в последних турах. По итогам сезона 2024/25 Роман Григорчук покинул расположение «фиолетовых».
