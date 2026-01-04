Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 января сборные Италии и Швейцарии проведут очное противостояние на командном турнире в United Cup 2026.

Поединок начнется в австралийском городе Перт ориентировочно в 11:00 по Киеву. В одной группе B Италия и Швейцария выступают с Францией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа B, 4 января

11:00. Италия – Швейцария