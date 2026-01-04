Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 января 2026, 05:59 |
6
0

Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостония на United Cup 2026

04 января 2026, 05:59 |
6
0
Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

4 января сборные Италии и Швейцарии проведут очное противостояние на командном турнире в United Cup 2026.

Поединок начнется в австралийском городе Перт ориентировочно в 11:00 по Киеву. В одной группе B Италия и Швейцария выступают с Францией.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.

United Cup 2026. Группа B, 4 января

11:00. Италия – Швейцария

  • Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
  • Флавио Коболли – Стэн Вавринка
  • Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Стэн Вавринка
📺 Видеотрансляция
Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Великобритания – Япония. Матч Осаки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Канада – Китай. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Германия – Нидерланды. Матчи Лис и Зверева. Смотреть онлайн LIVE трансляция
United Cup смотреть онлайн женская сборная Италии по теннису сборная Италии по теннису женская сборная Швейцарии по теннису сборная Швейцарии по теннису Италия - Швейцария Жасмин Паолини Белинда Бенчич Флавио Коболли Стэн Вавринка Сара Эррани Андреа Вавассори
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Бокс | 03 января 2026, 06:22 0
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»

Американец подтвердил переговоры о бое с Усиком

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03 января 2026, 07:22 0
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту

Тренер – о любви к хоккею и мечте увидеть матч НХЛ вживую

Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Футбол | 03.01.2026, 19:02
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Теннис | 03.01.2026, 23:17
Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Назван первый соперник Сачко в квалификации турнира ATP 250 в Гонконге
Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Футбол | 03.01.2026, 23:59
Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
УСИК: «Кличко мне сказали, что я буду драться с другим. Они смеялись...»
02.01.2026, 06:42 3
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
03.01.2026, 21:58 3
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
02.01.2026, 07:02 11
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем