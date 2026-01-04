WTA04 января 2026, 05:59 |
Италия – Швейцария. Паолини – Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостония на United Cup 2026
4 января сборные Италии и Швейцарии проведут очное противостояние на командном турнире в United Cup 2026.
Поединок начнется в австралийском городе Перт ориентировочно в 11:00 по Киеву. В одной группе B Италия и Швейцария выступают с Францией.
Противостояние состоит из трех игр: мужской одиночный матч, женский одиночный матч и смешанный парный поединок.
United Cup 2026. Группа B, 4 января
11:00. Италия – Швейцария
- Жасмин Паолини – Белинда Бенчич
- Флавио Коболли – Стэн Вавринка
- Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Стэн Вавринка
