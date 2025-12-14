Зубков догнал Реброва по количеству ассистов в турецкой Суперлиге
Больше полузащитника Трабзонспора оформили только 3 украинца
Александр Зубков отметился 6-м ассистом в турецкой Суперлиге.
Произошло это в домашней игре 16-го тура, в которой Трабзонспор принимал Бешикташ.
По количеству результативных передач в чемпионате Турции Зубков догнал Сергея Реброва, который в свое время совершил 6 ассистов, выступая в составе Фенербахче.
Из всех украинцев, которые в разное время играли в Суперлиге, только 3 имели больше: Николай Морозюк (8), Сергей Рыбалка и Юрий Шелепницкий (по 7).
Ассисты украинцев в чемпионате Турции
- 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
- 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
- 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
- 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
- 6 – Александр Зубков (Трабзонспор)
- 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
- 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
- 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
- 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
- 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
- 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
- 1 – Артем Милевский (Газиантепспор)
- 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
- 1 – Сергей Гусев (Алтай)
- 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
- 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)
Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор
- 37 матчей (31 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)
- 9 голов (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
- 6 ассистов (6 – Суперлига)
