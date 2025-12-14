Зубков догнал Реброва по количеству ассистов в турецкой Суперлиге

Александр Зубков отметился 6-м ассистом в турецкой Суперлиге.

Произошло это в домашней игре 16-го тура, в которой Трабзонспор принимал Бешикташ.

По количеству результативных передач в чемпионате Турции Зубков догнал Сергея Реброва, который в свое время совершил 6 ассистов, выступая в составе Фенербахче.

Из всех украинцев, которые в разное время играли в Суперлиге, только 3 имели больше: Николай Морозюк (8), Сергей Рыбалка и Юрий Шелепницкий (по 7).

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

8 – Николай Морозюк (Ризеспор)

7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)

7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)

6 – Сергей Ребров (Фенербахче)

6 – Александр Зубков (Трабзонспор)

3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)

3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)

3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)

2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)

2 – Александр Кучер (Кайсериспор)

1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)

1 – Артем Милевский (Газиантепспор)

1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)

1 – Сергей Гусев (Алтай)

1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)

1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор