Турция
14 декабря 2025, 21:06 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:07
Зубков догнал Реброва по количеству ассистов в турецкой Суперлиге

Больше полузащитника Трабзонспора оформили только 3 украинца

14 декабря 2025, 21:06 | Обновлено 14 декабря 2025, 21:07
Зубков догнал Реброва по количеству ассистов в турецкой Суперлиге
Олександр Зубков відзначився 6-м асистом в турецькій Суперлізі. Сталося це в домашній грі 16-го туру, в якій Трабзонспор приймає Бешикташ (рахунок 2:3 на даний момент). За кількістю результативних передач в чемпіонаті Туреччини Зубков наздогнав Сергія

Александр Зубков отметился 6-м ассистом в турецкой Суперлиге.

Произошло это в домашней игре 16-го тура, в которой Трабзонспор принимал Бешикташ.

По количеству результативных передач в чемпионате Турции Зубков догнал Сергея Реброва, который в свое время совершил 6 ассистов, выступая в составе Фенербахче.

Из всех украинцев, которые в разное время играли в Суперлиге, только 3 имели больше: Николай Морозюк (8), Сергей Рыбалка и Юрий Шелепницкий (по 7).

Ассисты украинцев в чемпионате Турции

  • 8 – Николай Морозюк (Ризеспор)
  • 7 – Сергей Рыбалка (Сивасспор)
  • 7 – Юрий Шелепницкий (5 – Трабзонспор, 1 – Алтай, 1 – Денизлиспор)
  • 6 – Сергей Ребров (Фенербахче)
  • 6 – Александр Зубков (Трабзонспор)
  • 3 – Евгений Селезнев (2 – Кардемир Карабюкспор, 1 – Акхисарспор)
  • 3 – Артем Кравец (2 – Коньяспор, 1 – Кайсериспор)
  • 3 – Арсений Батагов (Трабзонспор)
  • 2 – Юрий Калитвинцев (Трабзонспор)
  • 2 – Александр Кучер (Кайсериспор)
  • 1 – Владислав Кулач (Эскишехирспор)
  • 1 – Артем Милевский (Газиантепспор)
  • 1 – Даниил Сикан (Трабзонспор)
  • 1 – Сергей Гусев (Алтай)
  • 1 – Сергей Беженар (Эрзурумспор)
  • 1 – Андрей Близниченко (Кардемир Карабюкспор)

Александр Зубков, статистика выступлений за Трабзонспор

  • 37 матчей (31 – Суперлига, 6 – Кубок Турции)
  • 9 голов (7 – Суперлига, 2 – Кубок Турции)
  • 6 ассистов (6 – Суперлига)
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Александр Зубков первым из украинцев забил 10 голов за Трабзонспор
Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Бешикташ Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков статистика Николай Морозюк Сергей Рыбалка Юрий Шелепницкий Сергей Ребров
