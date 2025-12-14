Турция14 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:52
298
1
ВИДЕО. Зубков оформил «случайный» ассист в матче Трабзонспор – Бешикташ
Александр отличился результативным действием в поединке 16-го тура чемпионата Турции
14 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:52
298
Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отличился ассистом в матче 16-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.
новость дополняется...
❗️ ВИДЕО. Зубков оформил «случайный» ассист в матче Трабзонспор – Бешикташ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2025, 06:45 3
Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов
Бокс | 14 декабря 2025, 08:22 8
Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам
Футбол | 14.12.2025, 18:31
Бокс | 14.12.2025, 08:52
Теннис | 14.12.2025, 16:30
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
и голом
Популярные новости
12.12.2025, 23:53 26
14.12.2025, 07:42 2
13.12.2025, 06:42 1
13.12.2025, 06:22 5
14.12.2025, 08:23 4
13.12.2025, 07:02 2
13.12.2025, 20:53
14.12.2025, 09:22 1