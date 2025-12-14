Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Зубков оформил «случайный» ассист в матче Трабзонспор – Бешикташ
Турция
14 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 14 декабря 2025, 20:52
Александр отличился результативным действием в поединке 16-го тура чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отличился ассистом в матче 16-го тура чемпионата Турции против Бешикташа.

новость дополняется...

По теме:
Зубков догнал Реброва по количеству ассистов в турецкой Суперлиге
ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
ВИДЕО. 5:0 – как Мейреллиш оформил дубль в конце матча Шахтер – Эпицентр
Александр Зубков Трабзонспор Бешикташ чемпионат Турции по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
