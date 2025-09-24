Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги

Мадридский Реал добыл уверенную победу над Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Сливочные переиграли соперников со счетом 4:1 на стадионе Сьюдад де Валенсия.

В первом тайме голы для королевского клуба забили Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно. Вини также отметился ассистом на 18-летнего аргентинца, для которого этот мяч стал первым в футболке Реал.

Во второй 45-минутке дубль в ворота соперников забил звездный француз Килиан Мбаппе. Единственный мяч в составе гостей положил Карл Этта Эйонг.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч в резерве. Ворота гостей защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Подопечные Хаби Алонсо добыли шестую победу в шести стартовых турах нового сезона чемпионата Испании и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Леванте – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Эйонг, 54 – Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38, Мбаппе, 63 (пен.), 68

Леванте: Мэтью Райан, Адриан де ла Фуэнте, Джереми Тольян, Унаи Эльгесабаль, Диего Пампин, Карлос Альварес (Хосе-Луис Моралес, 74), Унай Венседор (Кервин Арриага, 66), Ориоль Рей, Хон Андер Оласагасти (Роджер Брюге, 66), Этта Эйонг (Икер Лосада, 74), Иван Ромеро (Годуин Коялипу, 74)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Дин Хёйсен, Франсиско Гарсия, Рауль Асенсио, Альваро Фернандес (Давид Алаба, 82), Франко Мастантуоно (Орельен Тчуамени, 71), Дани Себальос (Эдуардо Камавинга, 82), Федерико Вальверде (Джуд Беллингем, 72), Килиан Мбаппе (Родриго, 82), Арда Гюлер, Винисиус Жуниор

Предупреждения: Унаи Эльгесабаль (58) – Альваро Фернандес (54)

