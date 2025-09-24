Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Чемпионат Испании
Леванте
23.09.2025 22:30 – FT 1 : 4
Реал Мадрид
Испания
24 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:39
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги

Сливочные уверенно переиграли соперников со счетом 4:1 в шестом туре чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал добыл уверенную победу над Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Сливочные переиграли соперников со счетом 4:1 на стадионе Сьюдад де Валенсия.

В первом тайме голы для королевского клуба забили Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно. Вини также отметился ассистом на 18-летнего аргентинца, для которого этот мяч стал первым в футболке Реал.

Во второй 45-минутке дубль в ворота соперников забил звездный француз Килиан Мбаппе. Единственный мяч в составе гостей положил Карл Этта Эйонг.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел весь матч в резерве. Ворота гостей защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Подопечные Хаби Алонсо добыли шестую победу в шести стартовых турах нового сезона чемпионата Испании и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Леванте – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Эйонг, 54 – Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38, Мбаппе, 63 (пен.), 68

Леванте: Мэтью Райан, Адриан де ла Фуэнте, Джереми Тольян, Унаи Эльгесабаль, Диего Пампин, Карлос Альварес (Хосе-Луис Моралес, 74), Унай Венседор (Кервин Арриага, 66), Ориоль Рей, Хон Андер Оласагасти (Роджер Брюге, 66), Этта Эйонг (Икер Лосада, 74), Иван Ромеро (Годуин Коялипу, 74)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Дин Хёйсен, Франсиско Гарсия, Рауль Асенсио, Альваро Фернандес (Давид Алаба, 82), Франко Мастантуоно (Орельен Тчуамени, 71), Дани Себальос (Эдуардо Камавинга, 82), Федерико Вальверде (Джуд Беллингем, 72), Килиан Мбаппе (Родриго, 82), Арда Гюлер, Винисиус Жуниор

Предупреждения: Унаи Эльгесабаль (58) – Альваро Фернандес (54)

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Леванте – Реал – 1:4. Винисиус, Мастантуоно, Мбаппе x2. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Хладнокровная паненка. Как Мбаппе оформил дубль в ворота Леванте
ВИДЕО. Как пропустил Куртуа. Леванте отыграл один гол у мадридского Реала
Франко Мастантуоно Карл Этта Эйонг Килиан Мбаппе пенальти Винисиус Жуниор Реал Мадрид Леванте Леванте - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа Хаби Алонсо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Dynamic
Помстились за Жирону
Все Динамо було поголівно за Мадрид
Ответить
+1
Стюард #11
Давай, Донателло, практикуйся, треба за позицію на ЗМ помститись - кубком! 
Ответить
0
