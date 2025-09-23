ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
Аргентинец отличился в ворота Леванте на 38-й минуте матча шестого тура Ла Лиги
18-летний аргентинец Франко Мастантуоно отличился первым забитым голом за мадридский Реал.
Юный футболист сделал это в матче шестого тура Ла Лиги против Леванте. Мастантуоно поразил ворота соперников на 38-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу сливочных.
Ассист на Франко отдал звездный бразилец Винисиус Жуниор, который оформил первый гол в этом поединке на 28-й.
Мастантуоно летом перебрался в Реал из аргентинского клуба Ривер Плейт. Он проводится шестой матч в футболке королевского клуба.
