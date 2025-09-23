18-летний аргентинец Франко Мастантуоно отличился первым забитым голом за мадридский Реал.

Юный футболист сделал это в матче шестого тура Ла Лиги против Леванте. Мастантуоно поразил ворота соперников на 38-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу сливочных.

Ассист на Франко отдал звездный бразилец Винисиус Жуниор, который оформил первый гол в этом поединке на 28-й.

Мастантуоно летом перебрался в Реал из аргентинского клуба Ривер Плейт. Он проводится шестой матч в футболке королевского клуба.

❗️ ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал

Getty Images/Global Images Ukraine