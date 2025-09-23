Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ассист Винисиуса. Как Франко Мастантуоно забил первый гол за Реал
Испания
23 сентября 2025, 23:17 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:29
Аргентинец отличился в ворота Леванте на 38-й минуте матча шестого тура Ла Лиги

18-летний аргентинец Франко Мастантуоно отличился первым забитым голом за мадридский Реал.

Юный футболист сделал это в матче шестого тура Ла Лиги против Леванте. Мастантуоно поразил ворота соперников на 38-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу сливочных.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ассист на Франко отдал звездный бразилец Винисиус Жуниор, который оформил первый гол в этом поединке на 28-й.

Мастантуоно летом перебрался в Реал из аргентинского клуба Ривер Плейт. Он проводится шестой матч в футболке королевского клуба.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Франко Мастантуоно видео голов и обзор Реал Мадрид Леванте Леванте - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор
