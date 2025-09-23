ВИДЕО. Как Винисиус забил топовый гол шведой в матче Леванте – Реал Мадрид
Звездный бразилец вывел сливочных вперед на 28-й минуте поединка 6-го тура Ла Лиги
Звездный бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор поразил ворота Леванте на 28-й минуте матча шестого тура Ла Лиги.
Винисиус сделал счет 1:0 в пользу сливочных. Ассист на бразильца отдал Федерико Вальверде.
Вини забил гол шведой, оформив топовый гол. Для него это третий забитый мяч в семи поединках текущего сезона чемпионата Испании.
Леванте и Реал играют на стадионе Сьюдад де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
В кампании Ла Лиги 2025/26 Реал добыл пять побед в пяти стартовых турах.
