23 сентября на Сьютат де Валенсия пройдет матч 6-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Реал Мадрид. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Леванте

Команда - явно не дебютант на таком уровне. Более того, у нее есть еврокубковый опыт, разовый, но при этом успешный: единственное участие в Лиге Европы принесло выход в плей-офф. С другой стороны, покинув Примеру в 2022-м году, никак не могли вернуться. Помогло только решение сделать ставку на Калеро. Именно под руководством этого тренера получилось выиграть Сегунду - а ведь в 2024-м даже в стыковых поединках не смогли принять участие, закончив очень уж низко.

Важно, что уже футболисты и их наставник показали умение учиться на ошибках и прибавлять по ходу. Если в августе проигрывали всем соперникам, не только Барселоне, но и Алавесу с Эльче, то после паузы на матчи сборных была уже ничья с сильным Бетисом, а Жирону в субботу разгромили 4-0.

Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне трофеи брал еще в 2024-м, когда прибавил к длительному перечню и очередной Суперкубок УЕФА, и возрожденный Межконтинентальный кубок. Но потом фаворит уступил в плей-офф Лиги чемпионов Арсеналу, а на внутренней арене везде проиграл Барселоне Флика - сначала, еще зимой, проиграли ей в Суперкубке, а весной капитулировали в Примере и Копы дель Рей.

Хаби Алонсо начинал свою работу еще в июне - по сути, он досрочно заменил Анчелотти. Именно с ним во главе испанцы отправились на клубный чемпионат мира, и не добились там успеха, проиграв ПСЖ. Впрочем, та неудача остается последней в официальных матчах. Ведь в новой темпораде были исключительно победы, как в рамках Примеры (в том числе и 2:0 с Эспаньолом в прошлом туре), так и в Лиге чемпионов, пусть даже те 2:1 с Марселем вряд ли особенно впечатлили.

Статистика личных встреч

В девяти очных поединках у клубов было поровну, по три, победы. И только в крайнем матче, в мае 2022-го года, столичный гранд разгромил соперника 6:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева тут смогут напомнить о своей славе непростого соперника для гранда. Гости победят с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,73).