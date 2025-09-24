Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Леванте – Реал – 1:4. Винисиус, Мастантуоно, Мбаппе x2. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Леванте
23.09.2025 22:30 – FT 1 : 4
Реал Мадрид
Испания
24 сентября 2025, 01:17 | Обновлено 24 сентября 2025, 01:18
Леванте – Реал – 1:4. Винисиус, Мастантуоно, Мбаппе x2. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября мадридский Реал сыграл против Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Коллективы провели поединок на арене Сьюдад де Валенсия. Королевский клуб одолел соперников со счетом 4:1.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Наставник сливочных Хаби Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунина в резерве.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Леванте – Реал Мадрид – 1:4

Голы: Эйонг, 54 – Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38, Мбаппе, 63 (пен.), 68

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 28 мин.

ГОЛ! 0:2 Мастантуоно, 38 мин.

ГОЛ! 1:2 Эйонг, 54 мин.

ГОЛ! 1:3 Мбаппе, 63 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:4 Мбаппе, 66 мин.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Леванте).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Франко Мастантуоно (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Федерико Вальверде.
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
ВИДЕО. Хладнокровная паненка. Как Мбаппе оформил дубль в ворота Леванте
Реал Мадрид Леванте Леванте - Реал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Винисиус Жуниор Франко Мастантуоно Карл Этта Эйонг Килиан Мбаппе пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
