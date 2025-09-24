Леванте – Реал – 1:4. Винисиус, Мастантуоно, Мбаппе x2. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча шестого тура Ла Лиги 2025/26
23 сентября мадридский Реал сыграл против Леванте в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.
Коллективы провели поединок на арене Сьюдад де Валенсия. Королевский клуб одолел соперников со счетом 4:1.
Наставник сливочных Хаби Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунина в резерве.
Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября
Леванте – Реал Мадрид – 1:4
Голы: Эйонг, 54 – Винисиус Жуниор, 28, Мастантуоно, 38, Мбаппе, 63 (пен.), 68
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Винисиус Жуниор, 28 мин.
ГОЛ! 0:2 Мастантуоно, 38 мин.
ГОЛ! 1:2 Эйонг, 54 мин.
ГОЛ! 1:3 Мбаппе, 63 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:4 Мбаппе, 66 мин.
События матча
