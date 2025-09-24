Хаби АЛОНСО: «Мы находимся в фазе роста, мы все еще строимся»

Испанский тренер «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференция после матча шестого тура чемпионата Испании, в котором его подопечные со счетом 4:1 одолели «Леванте»:

«Мы только что закончили игру, и я был полностью сосредоточен на сегодняшнем матче и на том, куда мы движемся. О дерби мы начнем думать с завтрашнего дня. Это была действительно слаженная командная игра, Винисиус сыграл решающую роль и показал отличный результат».

«Мы находимся в фазе роста, мы все еще строимся. Мы вместе уже 51 день, и впереди еще долгий путь. Мы создаем прочную основу, чтобы быть конкурентоспособными в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке. Все они чувствуют свою связь с командой и свою важность для нее. Еще есть над чем работать, но мы на правильном пути — не только по результатам, но и по тому, как мы делаем свою работу. Мы не можем останавливаться, это только начало, и мы хотим продолжать хорошо выступать».

Ротация и изменения в системе

«Наличие качественных игроков облегчает все, и им не нужно много тренироваться, чтобы понять наши идеи и то, чего мы добиваемся. Они гибкие, не привязаны к одному конкретному стилю игры, могут делать всевозможные вещи и даже играть на разных позициях. Мы посчитали, что это хороший вариант на сегодня, потому что нам нужно было дать отдохнуть некоторым игрокам, как мы сделали с Милитао и Карвахалем. После травм мы не хотели, чтобы они играли по 90 минут в трех матчах подряд. Все, кто вышел на поле, проделали отличную работу. Мы не хотим слишком много менять, мы набрали хороший ритм, мы довольны и должны продолжать в том же духе. Теперь мы будем думать о дерби».

Роль Камавинги

«Вы видели это. Он бежал из глубины и прорывался через линии, он подбирал мяч на шестой позиции и заканчивал на десятой, практически заканчивая в последней линии. Он очень динамичный, у него много качеств. Он здесь с тех пор, как я пришел в клуб, но он не был доступен, а теперь он готов, и он начнет возвращаться в состав. Джуд тоже смог набрать больше игрового времени, и это важно».

Его впечатления от матча

«До перерыва у нас были шансы забить третий или даже четвертый гол. У нас было достаточно возможностей, и иногда счет 0:2 может быть сложным, потому что кажется, что у тебя хорошее преимущество, но оно может исчезнуть довольно быстро. Конечно, когда «Леванте» сделал счет 1:2, игра стала более напряженной. Не знаю, сколько времени прошло, но вскоре мы забили третий гол, и «Леванте» не имел шансов ответить. Мы хорошо контролировали игру, а затем забили четвертый гол. Это была дисциплинированная, полноценная игра. Непросто приехать сюда, выиграть и сыграть так».

