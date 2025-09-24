Франко МАСТАНТУОНО: «Для меня это удовольствие, сбывшаяся мечта»

Полузащитник «Реала» Франко Мастанутоно прокомментировал матч шестого тура Ла Лиги, в котором его команда одолела «Леванте» со счетом 4:1, а сам аргентинец забил первый гол в составе «сливочных»:

«Они сказали мне (прим. – о том, что он забил первый гол за команду в один день с Ди Стефано), когда я вошел, это невероятно. Я невероятно горжусь тем, что могу разделить этот день с ним. Конечно, я не сравню себя с таким великим игроком, но такие мелкие детали очень приятны. Это особое чувство и невероятный момент. Я долго ждал этого вечера, и, к счастью, он настал для меня. И команда добилась отличного результата, так что это действительно позитивно, я очень счастлив».

«Винисиус очень хорошо начал атаку, посмотрел на другую сторону и заметил меня. К счастью, я смог хорошо завершить атаку. Я упустил две золотые возможности, которые были проще, но главное, что я очень счастлив, что забил гол».

«Алонсо просит меня играть на правом фланге, проникая внутрь. Он хочет, чтобы я взаимодействовал с партнерами и выходил один на один с защитниками, а также помогал в обороне. Он просит меня о нескольких вещах, и я чувствую себя прекрасно и готов выполнять его требования. Надеюсь, это поможет команде продолжать побеждать, и я смогу продолжать играть».

«Я чувствую себя очень расслабленным. Для меня это удовольствие, сбывшаяся мечта – быть здесь, и я отношусь к этому спокойно. Я стараюсь относиться к этому естественно, хотя на самом деле это не так. В моей жизни есть много вещей, которые помогают мне оставаться реалистом: моя семья, мои друзья, мои близкие — это помогает мне оставаться расслабленным и наслаждаться тем, чем я занимаюсь, а это самая прекрасная работа в мире».