Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франко МАСТАНТУОНО: «Для меня это удовольствие, сбывшаяся мечта»
Испания
24 сентября 2025, 09:11 |
207
1

Франко МАСТАНТУОНО: «Для меня это удовольствие, сбывшаяся мечта»

Аргентинец поразил ворота «Леванте» в матче Ла Лиги

24 сентября 2025, 09:11 |
207
1
Франко МАСТАНТУОНО: «Для меня это удовольствие, сбывшаяся мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Полузащитник «Реала» Франко Мастанутоно прокомментировал матч шестого тура Ла Лиги, в котором его команда одолела «Леванте» со счетом 4:1, а сам аргентинец забил первый гол в составе «сливочных»:

«Они сказали мне (прим. – о том, что он забил первый гол за команду в один день с Ди Стефано), когда я вошел, это невероятно. Я невероятно горжусь тем, что могу разделить этот день с ним. Конечно, я не сравню себя с таким великим игроком, но такие мелкие детали очень приятны. Это особое чувство и невероятный момент. Я долго ждал этого вечера, и, к счастью, он настал для меня. И команда добилась отличного результата, так что это действительно позитивно, я очень счастлив».

«Винисиус очень хорошо начал атаку, посмотрел на другую сторону и заметил меня. К счастью, я смог хорошо завершить атаку. Я упустил две золотые возможности, которые были проще, но главное, что я очень счастлив, что забил гол».

«Алонсо просит меня играть на правом фланге, проникая внутрь. Он хочет, чтобы я взаимодействовал с партнерами и выходил один на один с защитниками, а также помогал в обороне. Он просит меня о нескольких вещах, и я чувствую себя прекрасно и готов выполнять его требования. Надеюсь, это поможет команде продолжать побеждать, и я смогу продолжать играть».

«Я чувствую себя очень расслабленным. Для меня это удовольствие, сбывшаяся мечта – быть здесь, и я отношусь к этому спокойно. Я стараюсь относиться к этому естественно, хотя на самом деле это не так. В моей жизни есть много вещей, которые помогают мне оставаться реалистом: моя семья, мои друзья, мои близкие — это помогает мне оставаться расслабленным и наслаждаться тем, чем я занимаюсь, а это самая прекрасная работа в мире».

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Мы находимся в фазе роста, мы все еще строимся»
Атлетико – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Гол Манора Соломона принес победу Вильярреалу над Севильей
Франко Мастантуоно Леванте Леванте - Реал Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Винисиус Жуниор
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24 сентября 2025, 07:54 0
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»

Бывший чемпион мира – об Александре Усике

Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Футбол | 23 сентября 2025, 11:11 16
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского

Олег Саленко оценил игру и результаты «бело-синих» в чемпионате Украины

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Футбол | 23.09.2025, 13:32
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Нико Уильямс – сметана для Вальверде. Итоги 5 тура испанской Ла Лиги
Ребров получил предложение из Саудовской Аравии. Решение тренера однозначно
Футбол | 24.09.2025, 06:52
Ребров получил предложение из Саудовской Аравии. Решение тренера однозначно
Ребров получил предложение из Саудовской Аравии. Решение тренера однозначно
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Мастантуоно, Ямаль та Дуе із своїми клубами мають реальні шанси виграти ЛЧ, а із збірними - піднятись на п'єдестал ЧС 2026.
Ответить
0
Популярные новости
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 32
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем