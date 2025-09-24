Именитый французский форвард Килиан Мбаппе отличился дублем за мадридский Реал в матче шестого тура Ла Лиги против Леванте.

На 63-й минуте Килиан сам заработал пенальти и сам его реализовал. Мбаппе хладнокровно положил паненку в ворота соперников.

Уже на 66-й Мбаппе оформил дубль после передачи Арды Гюлера. Француз сделал счет 4:1 в пользу сливочных.

Килиан проводит девятый матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах. В его активе уже девять мячей и два ассиста.

❗️ ВИДЕО. Хладнокровная паненка. Как Мбаппе оформил дубль в ворота Леванте

ГОЛ! 1:3 Мбаппе, 63 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:4 Мбаппе, 66 мин.