Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Хладнокровная паненка. Как Мбаппе оформил дубль в ворота Леванте
Испания
24 сентября 2025, 00:07 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:13
156
0

Килиан дважды отличился за Реал в поединке шестого тура Ла Лиги 2025/26, сделав счет 4:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Именитый французский форвард Килиан Мбаппе отличился дублем за мадридский Реал в матче шестого тура Ла Лиги против Леванте.

На 63-й минуте Килиан сам заработал пенальти и сам его реализовал. Мбаппе хладнокровно положил паненку в ворота соперников.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Уже на 66-й Мбаппе оформил дубль после передачи Арды Гюлера. Француз сделал счет 4:1 в пользу сливочных.

Килиан проводит девятый матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах. В его активе уже девять мячей и два ассиста.

ГОЛ! 1:3 Мбаппе, 63 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:4 Мбаппе, 66 мин.

По теме:
Дубль Мбаппе, голы Вини и Мастантуоно. Реал разбил Леванте в матче Ла Лиги
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Первый гол Нкунку. Милан разгромил Лечче в Кубке Италии
Килиан Мбаппе пенальти видео голов и обзор Леванте Реал Мадрид Леванте - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
