ВИДЕО. Хладнокровная паненка. Как Мбаппе оформил дубль в ворота Леванте
Килиан дважды отличился за Реал в поединке шестого тура Ла Лиги 2025/26, сделав счет 4:1
Именитый французский форвард Килиан Мбаппе отличился дублем за мадридский Реал в матче шестого тура Ла Лиги против Леванте.
На 63-й минуте Килиан сам заработал пенальти и сам его реализовал. Мбаппе хладнокровно положил паненку в ворота соперников.
Уже на 66-й Мбаппе оформил дубль после передачи Арды Гюлера. Француз сделал счет 4:1 в пользу сливочных.
Килиан проводит девятый матч в сезоне 2025/26 во всех турнирах. В его активе уже девять мячей и два ассиста.
ГОЛ! 1:3 Мбаппе, 63 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:4 Мбаппе, 66 мин.
