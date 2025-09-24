Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
23.09.2025 22:15 – FT 1 : 1
Риу Аве
Португалия
24 сентября 2025, 00:16 | Обновлено 24 сентября 2025, 01:21
1146
13

Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным

Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время

24 сентября 2025, 00:16 | Обновлено 24 сентября 2025, 01:21
1146
13
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Вечером 23 сентября состоялся перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Георгий Судаков отличился за Бенфику на 86-й минуте матча (1:0). Для украинца это второй гол в 4 матчах за орлов.

Весь матч за орлов также провел украинский голкипер Анатолий Трубин.

Команда Риу Аве сумела спасти игру, Андре Луиж забил мяч в компенсированное время (1:1).

Лидеры чемпионата Португалии: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика (14), Жил Висенте (13).

Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября

Бенфика – Риу Аве – 1:1

Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1

Видео голов и обзор

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 6 6 0 0 15 - 1 29.09.25 22:00 Арока - Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту 18
2 Спортинг Лиссабон 6 5 0 1 18 - 4 27.09.25 22:30 Эшторил - Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока 15
3 Бенфика 6 4 2 0 11 - 3 26.09.25 22:15 Бенфика - Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 АВС 0:3 Бенфика12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела 14
4 Жил Висенте 6 4 1 1 7 - 2 26.09.25 22:15 Бенфика - Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту 13
5 Морейренсе 6 4 0 2 8 - 7 27.09.25 17:30 Морейренсе - Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе 12
6 Фамаликау 6 3 2 1 7 - 3 28.09.25 22:30 Фамаликау - Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау 11
7 Брага 6 2 3 1 11 - 6 28.09.25 20:00 Брага - Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага24.08.25 Брага 2:2 АВС17.08.25 Алверка 0:3 Брага 9
8 Витория Гимараеш 6 2 2 2 7 - 9 28.09.25 17:30 Алверка - Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил 8
9 Санта Клара 6 2 2 2 4 - 6 27.09.25 17:30 Санта Клара - Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе 8
10 Арока 6 2 2 2 9 - 14 29.09.25 22:00 Арока - Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока 8
11 Каза Пия 6 2 1 3 5 - 9 27.09.25 17:30 Морейренсе - Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия 7
12 Эшторил 6 1 2 3 8 - 10 27.09.25 22:30 Эшторил - Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 АВС06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил 5
13 Эштрела Амадора 6 0 4 2 3 - 6 27.09.25 20:00 Эштрела Амадора - АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика 4
14 Алверка 6 1 1 4 6 - 11 28.09.25 17:30 Алверка - Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка17.08.25 Алверка 0:3 Брага 4
15 Насьонал 6 1 1 4 5 - 10 28.09.25 20:00 Брага - Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал 4
16 Риу Аве 6 0 4 2 8 - 13 28.09.25 22:30 Фамаликау - Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве 4
17 Тондела 6 0 2 4 2 - 10 27.09.25 17:30 Санта Клара - Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау 2
18 АВС 6 0 1 5 4 - 14 27.09.25 20:00 Эштрела Амадора - АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 АВС30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Брага 2:2 АВС15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия 1
Полная таблица

Фотогалерея

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
