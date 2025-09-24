Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Команда Риу Аве сумела спасти игру, забив мяч в компенсированное время
Вечером 23 сентября состоялся перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.
На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек Георгий Судаков отличился за Бенфику на 86-й минуте матча (1:0). Для украинца это второй гол в 4 матчах за орлов.
Весь матч за орлов также провел украинский голкипер Анатолий Трубин.
Команда Риу Аве сумела спасти игру, Андре Луиж забил мяч в компенсированное время (1:1).
Лидеры чемпионата Португалии: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика (14), Жил Висенте (13).
Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября
Бенфика – Риу Аве – 1:1
Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1
Видео голов и обзор
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|29.09.25 22:00 Арока - Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту
|18
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|5
|0
|1
|18 - 4
|27.09.25 22:30 Эшторил - Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока
|15
|3
|Бенфика
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|26.09.25 22:15 Бенфика - Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 АВС 0:3 Бенфика12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела
|14
|4
|Жил Висенте
|6
|4
|1
|1
|7 - 2
|26.09.25 22:15 Бенфика - Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту
|13
|5
|Морейренсе
|6
|4
|0
|2
|8 - 7
|27.09.25 17:30 Морейренсе - Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе
|12
|6
|Фамаликау
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|28.09.25 22:30 Фамаликау - Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау
|11
|7
|Брага
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|28.09.25 20:00 Брага - Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага24.08.25 Брага 2:2 АВС17.08.25 Алверка 0:3 Брага
|9
|8
|Витория Гимараеш
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|28.09.25 17:30 Алверка - Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил
|8
|9
|Санта Клара
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|27.09.25 17:30 Санта Клара - Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе
|8
|10
|Арока
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|29.09.25 22:00 Арока - Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока
|8
|11
|Каза Пия
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|27.09.25 17:30 Морейренсе - Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия
|7
|12
|Эшторил
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|27.09.25 22:30 Эшторил - Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 АВС06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил
|5
|13
|Эштрела Амадора
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|27.09.25 20:00 Эштрела Амадора - АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика
|4
|14
|Алверка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|28.09.25 17:30 Алверка - Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка17.08.25 Алверка 0:3 Брага
|4
|15
|Насьонал
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|28.09.25 20:00 Брага - Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал
|4
|16
|Риу Аве
|6
|0
|4
|2
|8 - 13
|28.09.25 22:30 Фамаликау - Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве
|4
|17
|Тондела
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|27.09.25 17:30 Санта Клара - Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау
|2
|18
|АВС
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|27.09.25 20:00 Эштрела Амадора - АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 АВС30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Брага 2:2 АВС15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия
|1
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел на поле весь матч
Вингер ПСЖ поблагодарил испанскую команду и вингера сборной Аргентины
нефарт страшний орлам та Судакову
Толику - поддержка в печальный момент