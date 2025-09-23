Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
23.09.2025 22:15 - : -
Риу Аве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 23 сентября 2025, 12:33
139
0

Бенфика – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 23 сентября в 22:15 по Киеву

Бенфика – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября, свою встречу в рамках португальского чемпионата проведут Бенфика – Риу Аве. Начало матча запланировано на 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

У украинских болельщиков и так был повод болеть за португальского гранда из-за основного их вратаря Анатолия Трубина, а теперь к нему присоединился еще и Георгий Судаков. Украинский новичок хорошо себя проявляет, в последнем гостевом матче против АВС, он забил свой первый мяч, а команда выиграла 3:0.

«Орлы» идут вторыми в чемпионате, набрав 13 очков в пяти встречах, отставание от первого Порту составляет пять очков, при этом есть игра в запасе. Бенфика провалила старт в основной сетке Лиги чемпионов, когда умудрилась в первом туре уступить дома скромному Карабаху – 2:3, хотя вели 2:0 по ходу встречи.

Клуб обязан бороться за чемпионство на внутренней арене, иных целей не может быть. «Орлам» местами не хватает концентрации, над этим стоит поработать, есть вопросы и к игре в обороне. Недавно клуб возглавил сам Жозе Моуриньо, будет интересно наблюдать за Бенфикой под его руководством.

Риу Аве

Сезон у Риу Аве начался плохо, команда выдала серию из пяти матчей без побед, из-за чего находится в числе аутсайдеров. Стартовали с трех ничьих, после чего было два поражения. В последнем туре команда провалилась дома против Порту, уступив со счетом 0:3, два мяча пропустили уже к 14-й минуте.

Уже сейчас команде приходится думать о сохранении прописки в элитном дивизионе. Риу Аве в плохой форме, зацепиться за очки на выезде против такого сильного гранда, будет невероятно сложно. Стоит обратить внимание на слабую игру в обороне, целых 12 пропущенных мячей в пяти встречах.

Личные встречи

Как показывает статистика, Бенфика доминирует в очных противостояниях, Риу Аве нечасто получается зацепиться за очки. В прошлом сезоне «орлы» выиграли обе очные встречи – 3:2 в гостях и 5:0 дома.

Прогноз

Хозяева большие фавориты этой встречи, что выглядит вполне очевидно.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Бенфики – 1,14, ничья – 7,99, победа Риу Аве – 17,51.

Здесь много факторов в пользу «орлов», они играют дома, находятся в лучшей форме, а также выше классом. Поставлю на успех Бенфики с форой -2 гола за 1,65.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
23 сентября 2025 -
22:15
Риу Аве
Фора Бенфики (-2) 1.65
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
