Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Риу Аве – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Бенфика
23.09.2025 22:15 – FT 1 : 1
Риу Аве
Португалия
24 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 24 сентября 2025, 01:27
Бенфика – Риу Аве – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Португалии

Бенфика – Риу Аве – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября прошел перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Георгий Судаков открыл счет в матче на 86-й минуте (1:0). Это его второй гол в 4 матчах за орлов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь поединок за орлов.

Андре Луиж забил мяч в компенсированное время, что спасло нчиью для Риу Аве (1:1).

Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября

Бенфика – Риу Аве – 1:1

Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1

Видео голов и обзор

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Луиз (Риу Аве).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Бенфика), асcист Доди Лукебакио.
По теме:
Саудовский Аль-Ахли сенсационно выбыл из Межконтинентального кубка ФИФА
Он забил гол. Судаков получил высокую оценку за матч Бенфики против Риу Аве
Досадная ничья. Судаков забил за Бенфику, но этот гол не стал победным
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Анатолий Трубин Георгий Судаков видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
