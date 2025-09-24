Бенфика – Риу Аве – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного поединка 1-го тура чемпионата Португалии
23 сентября прошел перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.
На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек Георгий Судаков открыл счет в матче на 86-й минуте (1:0). Это его второй гол в 4 матчах за орлов.
Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь поединок за орлов.
Андре Луиж забил мяч в компенсированное время, что спасло нчиью для Риу Аве (1:1).
Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября
Бенфика – Риу Аве – 1:1
Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1
Видео голов и обзор
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура
Бельгиец требует перемен у Винисиуса Жуниора