23 сентября прошел перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии.

На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика и Риу Аве разошлись миром (1:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Георгий Судаков открыл счет в матче на 86-й минуте (1:0). Это его второй гол в 4 матчах за орлов.

Украинский голкипер Анатолий Трубин отыграл весь поединок за орлов.

Андре Луиж забил мяч в компенсированное время, что спасло нчиью для Риу Аве (1:1).

Чемпионат Португалии. 1-й тур, 23 сентября

Бенфика – Риу Аве – 1:1

Голы: Судаков, 86 – Андре Луиж, 90+1

Видео голов и обзор