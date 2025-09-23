Португалия23 сентября 2025, 22:15 |
Бенфика – Риу Аве. Судаков и Трубин – в основе. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию перенесенного матча 1-го тура чемпионата Португалии
23 сентября состоится перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Риу Аве».
Футбольное противостояние пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Стартовый свисток запланирован на 22:15 по киевскому времени.
Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – Риу АвеСмотреть трансляцию
