Жозе МОУРИНЬО: «Он явно не был в лучшей форме»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал матч шестого тура чемпионата Португалии, в котором его подопечные сыграли вничью с «Риу Аве»:

«В первом тайме с Аурснес и Ивановичем было мало амплитуды, потому что это их характеристики. Мы пробовали с Дедичем, пробовали с Далем. Во втором тайме, с выходом этих двоих – несмотря на то, что Лукебакио явно не был в лучшей форме, а Андреас Шельдеруп пытался там – мы создали много. Мы гораздо больше стремились к глубине, очень быстро отбирали мяч, очень хорошо отбирали мяч».

«Мы забиваем гол, потому что много пытаемся и много создаем. Мы забиваем гол, и тогда наступает момент, когда нельзя пропускать. Нельзя пропускать гол в этот момент игры. Мы наказаны в переходном моменте, когда... я обычно говорю: «команда, которая выигрывает, не пропускает голы в переходном моменте», а мы пропустили и потеряли 2 очка из-за этого».

«Команда продемонстрировала хорошее отношение, ребята продемонстрировали хорошее отношение. Я думаю, что выиграть этот матч, как мы собирались выиграть, почти в конце игры, было бы важным психологическим импульсом. Пропустить гол таким образом – это прямо противоположное, но, как я им говорил, этот матч мы уже не можем выиграть, мы можем выиграть только следующий»

«Во-первых, я считаю, что результат крайне несправедлив. Одна команда хотела выиграть, другая хотела сыграть вничью. Я считаю, что результат несправедлив, особенно с учетом того, что мы сделали во втором тайме, но мы были наказаны результатом, который, очевидно, ужасен, против соперника, который забил фантастический гол с технической точки зрения, единственный удар по воротам. Но я должен смотреть на этот гол с точки зрения тренера «Бенфики». И нельзя пропускать такой гол на 90-й минуте, после 45 минут хорошей игры, хорошей интенсивности, стольких созданий, стольких отборов мяча, стольких переходов, огромных усилий. Изменения в структуре команды и в философии игры. Мы сделали все, чтобы выиграть. Мы забили гол, нельзя пропускать гол при счете 1:0 за пару минут до конца. Можно пропустить гол в этот момент, но это должен быть другой гол. Нельзя пропускать гол, когда мяч у игрока, который, если я не ошибаюсь, будет Энцо Барренечеа или Ричард Риос, но один из них, и 6 игроков находятся перед линией мяча. Ведя 1:0, на 90-й минуте, имея игрока с мячом и еще 6 – всего 7 игроков – в атакующей позиции, и имея только 3 в обороне, это наивно, это недостаток опыта, это недостаточное понимание игры, потому что в тот момент мы должны были делать то, что делали в первом тайме, то есть циркулировать без какой-либо цели и без какой-либо опасности. То, что мы сделали не так в первом тайме, мы должны были сделать с того момента, как забили гол. Поэтому это больно. Больно от результата, больно от несправедливости и больно от того, как мы пропустили гол. Но, очевидно, в первом тайме мы владели мячом, но без особой целеустремленности. Во втором тайме, особенно после изменения структуры, с выходом двух игроков, команда начала действовать по-другому, стала гораздо более целенаправленной, начала создавать моменты. Забивает гол, который, как я сказал в flash interview, если это сегодняшний футбол, если гол аннулируется из-за того, что наступили на пальчик или потянули за майку, то мне не нравится сегодняшний футбол. Если это сегодняшний футбол, то мне не нравится сегодняшний футбол. В итоге главным героем матча стал человек, который был в Cidade do Futebol и позвал судью, чтобы тот увидел то, что все мы видели, а потом судья проявил отсутствие личности, которое обычно им присуще, и обычно они следуют тому, что им говорит VAR. Когда я увидел, что судья был вызван к VAR, я уже знал, что гол будет отменен. Независимо от этого, мы играли против суперзащитной команды, которую я, конечно, не критикую, я просто констатирую факт. Было трудно пробиться, но во втором тайме мы сделали все, чтобы пробиться, и пробились. Мы не являемся командой с большим присутствием в штрафной, мы не являемся командой, которая может доминировать и навешивать, навешивать, навешивать, потому что мы не являемся командой с большим присутствием ни физическим, ни характеристиками, чтобы играть в штрафной. Мы пытались забить другими способами, нам это удалось, мы забили хороший гол, и потом, как я уже сказал, результат оказался крайне несправедливым. Но футбол не сострадает этой оценке несправедливости, результат есть результат, мы потеряли 2 важных очка».

«Я думаю, что этот второй тайм лучше, чем второй тайм в Вила-дас-Авеш. Он намного лучше, в нем гораздо больше качества, гораздо больше стабильности. Я не говорю о 45 минутах, потому что первые 10 минут тоже не были чем-то особенным, но 35 минут были действительно хорошими. 35 минут были действительно хорошими, а потом потеря мяча, восстановление мяча, потеря мяча, восстановление мяча, всегда с большой интенсивностью, большим объемом атак. Этот второй тайм – лучший, если разделить мои 2 игры на 4 тайма, для меня этот четвертый тайм – лучший из 4. Потом, конечно, одно дело – закончить игру с радостью победы на 80-й минуте и т. д., и другое дело – печаль и разочарование от потери 2 очков на 90-й или 90+1 минуте. Но это то, что есть, я считаю это наивностью. Если это не наивность, то это недостаток опыта, недостаток знания игры. Мы не можем иметь 6 игроков перед игроком с мячом на 90-й минуте, выигрывая 1:0, мы не можем. Даже если мяч попадает в эту зону, мы не можем атаковать соперника, мы не можем атаковать соперника, чтобы потерять мяч, мы должны вернуться к циркуляции сзади. То, что мы делали в первом тайме и что меня очень раздражало, это то, что мы слишком отступали назад, мало поворачивали тело и мало атаковали соперника. То, что меня раздражало в первом тайме, было именно то, что мы делали в тот момент, когда не должны были. Мы вернулись к этому только после того, как вышли вперед 1:0. Это печально, но это так, мы должны двигаться дальше».

«Я думаю, что сегодня было желание победить, желание сделать все хорошо, желание отдать все, желание быть Бенфикой в том смысле, что «мы идем на все, до предела». Думаю, именно это немного скрыло некоторые физические ограничения. Они играли 2 дня назад, то, как была организована их работа после «не-предсезонной» подготовки, я не могу определить, и трудно понять последствия. Теперь, с таким накоплением игр, с играми каждые два дня, очевидно, что были игроки, которые чувствовали, что им не хватает немного свежести. Я тоже не хотел менять, я хотел сохранить ту же команду, я хотел дать определенную последовательность тому, что мы сделали в первой игре, но, несмотря ни на что, они шли до конца. Игра не закончилась, когда мы забили гол, но я думаю, что, возможно, в их головах этот гол был победным, и потом, вместо того, чтобы переключить чип и войти в динамику «теперь нужно удержать», я не говорю удержать защитой, а удержать лучшим позиционированием, это была ошибка, которую мы совершили во втором тайме».

«Это современный футбол, который я не обязан любить. Мне не нравится, когда отменяют такие голы, будь то в пользу одной или другой команды, но вы правы, это современный футбол, судья обратился к VAR и принял решение. Это не значит, что я критикую. Oкей, вы правы, я тоже использовал это выражение, это современный футбол. Честно говоря, я не думаю, что этот гол должен быть отменен. Я также не думаю, что это VAR... Игрок, который, возможно, симулирует вне штрафной площадки на 5-й минуте игры, получает желтую карточку? В контексте игры, кто заслуживает еще одну желтую карточку? Тот, кто симулировал, я даже не знаю, симулировал ли он, но за пределами штрафной, или игроки, которые всю игру тормозят, симулируя травмы? Поэтому есть критерии... Но, честно говоря, когда я проигрываю – а в этом случае я чувствую, что проиграл, ничья для меня в этом случае – это поражение, – я не очень люблю так говорить, мы не выиграли не из-за судьи.

«Во время игры я этого не ощущаю (прим. – поддержку болельщиков), я во время игры работаю и не могу позволить себе беспокоиться об ощущениях. Честно говоря, я этого не ощущал. «Не быть единодушным» – я был первым, кто это сказал, поэтому вам не нужно мне это повторять, потому что я сам был первым, кто это сказал. Очень трудно быть консенсусным, и, честно говоря, я не думал, что буду им, и это, очевидно, не беспокоит меня, потому что я не могу это контролировать. Единственное, что я могу контролировать, – это то, как я отдаюсь работе, и то, как я заставляю тех, кто работает со мной, в частности игроков, всегда работать на пределе своих возможностей. Есть ли у нас потенциал или нет, мы увидим в конце чемпионата. На данный момент, если я не ошибаюсь, у нас на 4 очка меньше, чем у «Порту», и, возможно, на 1 очко меньше, чем у «Спортинга», или на 2, что-то в этом роде, учитывая, что мы, эти три команды, являемся претендентами на титул, при всем уважении к «Брага» и «Витории Гимарайнш», отличным командам, но я не знаю, считают ли они себя претендентами на титул или нет, но еще многое предстоит, многое предстоит».

«На мой взгляд, ответственны (прим. – за происходящее в первом тайме) несколько сторон. Ответственен «Риу Аве», и я повторяю, что это не критика, но «Риу Аве» ответственен за стратегию, которую он использовал, особенно на эмоциональном уровне, стратегию, которую он использовал, чтобы остановить игру, задержать игру, остановить игру, задержать игру. Ответственность лежит на судье, и я сказал ему об этом в перерыве. Я не хочу говорить о технических решениях, но почему судья не дает желтую карточку вратарю на 15-й минуте, на 20-й минуте? Почему нет? Потому что, если это произойдет, игра будет другой. Игра была бы другой, совершенно другой. Судьи, как и мы, несут ответственность за качество игр, они должны защищать футбол, а защищать футбол – значит бороться с такого рода стратегией, которую я тоже когда-то использовал и, возможно, когда-нибудь снова буду использовать, но судьи несут такую ответственность. А затем наша ответственность, мы много бегали против команды из 5 человек. Играя в пятерку, очень трудно делать радикальные изменения в направлении центра поля, это очень трудно, потому что они занимают всю ширину поля. У нас было мало игры в центре; мы отбирали мячи и, вместо того чтобы отбирать и сразу направлять вперед, сразу играли назад; мало скорости в мяче, при фантастическом газоне для быстрой игры; мало игры в центре; правый фланг с трудностями в развитии игры, в чем есть и моя вина, потому что я решил играть с этой командой, а также Лукбакио не был в состоянии играть намного больше, чем он играл. Во втором тайме мы начали ускоряться, расширили игру, вывели много игроков на позиции для гола, хотя, повторюсь, мы не являемся командой с большим присутствием в штрафной, с великими игроками в штрафной, это не наш профиль, но я очень доволен вторым таймом. Если бы я мог сделать так, чтобы игра закончилась нашим голом, я был бы очень доволен вторым таймом».