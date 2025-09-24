ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура
Украинский хавбек Георгий Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве (1:0).
Вечером 23 сентября проходит перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии. На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика принимает Риу Аве
За орлов со старта играют два украинских футболиста. Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.
Для Судакова это второй гол в 4 матчах за орлов. Счет 1:0 на 86-й минуте, игра продолжается.
ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 86 мин
