Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве
Португалия
24 сентября 2025, 00:06 | Обновлено 24 сентября 2025, 01:20
826
5

На стадионе Да Луж в Лиссабоне проходит перенесенный матч 1-го тура

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Георгий Судаков забил за Бенфику на 86-й минуте матча с Риу Аве (1:0).

Вечером 23 сентября проходит перенесенный матч 1-го тура чемпионата Португалии. На стадионе Да Луж в Лиссабоне Бенфика принимает Риу Аве

За орлов со старта играют два украинских футболиста. Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Для Судакова это второй гол в 4 матчах за орлов. Счет 1:0 на 86-й минуте, игра продолжается.

ГОЛ! 1:0. Георгий Судаков, 86 мин

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
⚽🎉🎉
Вот это уже круто. Наш Жора набирает ход и скоро будет штамповать мячи за Бенфику пачками! 🥳
Ответить
0
contr
Трубін -ГІВНО 
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Slunkoo
Trubin DNo
Ответить
-3
