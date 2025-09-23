Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
23.09.2025 22:00 – FT 2 : 1
Саутгемптон
Англия
23 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:02
Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги

За снятую футболку Уго Экитике увидел перед собой красную карточку

Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Ливерпуль и Саутгемптон встречались на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Александер Исак на 43-й минуте матча впервые отличился за Ливерпуль, забив гол в раздевалку (1:0).

На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз и сравнял счет на табло (1:1)

На 85-й минуте Уго Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги (2:1). За снятую на радостях футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку (вторую желтую).

Ливерпуль переиграл Саутгемптон (2:1) и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

Кубок английской лиги. 1/16 финала

23 сентября 2025 года, Ливерпуль, стадион «Энфилд»

Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1

Голы: Исак, 43, Экиитике, 85 – Чарльз, 76

События матча

86’
Уго Экитике (Ливерпуль) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ши Чарльз (Саутгемптон), асcист Джошуа Куарши.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Ну молодцы святые хоть боролись. Играли в украинских цветах🔵🟡, в очень похожей на третью форму Шахты прошлого сезона. 😊
