Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги

Вечером 23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Ливерпуль и Саутгемптон встречались на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Александер Исак на 43-й минуте матча впервые отличился за Ливерпуль, забив гол в раздевалку (1:0).

На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз и сравнял счет на табло (1:1)

На 85-й минуте Уго Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги (2:1). За снятую на радостях футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку (вторую желтую).

Ливерпуль переиграл Саутгемптон (2:1) и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

Кубок английской лиги. 1/16 финала

23 сентября 2025 года, Ливерпуль, стадион «Энфилд»

Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1

Голы: Исак, 43, Экиитике, 85 – Чарльз, 76

Фотогалерея