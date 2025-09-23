Удаление за победный гол! Ливерпуль переиграл Саутгемптон в Кубке лиги
За снятую футболку Уго Экитике увидел перед собой красную карточку
Вечером 23 сентября состоялся матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
Ливерпуль и Саутгемптон встречались на стадионе Энфилд в Ливерпуле.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Александер Исак на 43-й минуте матча впервые отличился за Ливерпуль, забив гол в раздевалку (1:0).
На 77-й минуте у святых отличился Шей Чарльз и сравнял счет на табло (1:1)
На 85-й минуте Уго Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги (2:1). За снятую на радостях футболку игрок красных увидел перед собой красную карточку (вторую желтую).
Ливерпуль переиграл Саутгемптон (2:1) и вышел в 1/16 финала Кубка лиги
Кубок английской лиги. 1/16 финала
23 сентября 2025 года, Ливерпуль, стадион «Энфилд»
Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1
Голы: Исак, 43, Экиитике, 85 – Чарльз, 76
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1
Не только о «Барселоне» и «Реале»