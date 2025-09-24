Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1. Первый гол Исака. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка английской лиги
Вечером 23 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
На стадионе Энфилд Ливерпуль переиграл Саутгемптон (2:1)
На 43-й минуте Александер Исак впервые забил гол за Ливерпуль. На 77-й минуте Шей Чарльз сравнял счет для гостей.
На 85-й минуте Уго Экитике забил победный гол (2:1), при этом он был удален (вторая желтая карточка) за снятую на радостях футболку.
Кубок английской лиги. 1/16 финала
23 сентября 2025 года, Ливерпуль, стадион «Энфилд»
Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1
Голы: Исак, 43, Экитике, 85 – Чарльз, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
