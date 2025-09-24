Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1. Первый гол Исака. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
23.09.2025 22:00 – FT 2 : 1
Саутгемптон
Англия
Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1. Первый гол Исака. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка английской лиги

Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1. Первый гол Исака. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

На стадионе Энфилд Ливерпуль переиграл Саутгемптон (2:1)

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 43-й минуте Александер Исак впервые забил гол за Ливерпуль. На 77-й минуте Шей Чарльз сравнял счет для гостей.

На 85-й минуте Уго Экитике забил победный гол (2:1), при этом он был удален (вторая желтая карточка) за снятую на радостях футболку.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

23 сентября 2025 года, Ливерпуль, стадион «Энфилд»

Ливерпуль – Саутгемптон – 2:1

Голы: Исак, 43, Экитике, 85 – Чарльз, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
Уго Экитике (Ливерпуль) получает красную карточку.
85’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
76’
ГОЛ ! Мяч забил Ши Чарльз (Саутгемптон), асcист Джошуа Куарши.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ливерпуль), асcист Федерико Кьеза.
Ливерпуль Саутгемптон Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Саутгемптон видео голов и обзор Александер Исак Уго Экитике
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
