Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Ливерпуль

Действующие чемпионы Англии провели начало сезона практически идеально. По крайней мере, судя по результатам, ведь команда Арне Слота не во всех поединках выглядела так уверенно. За 5 игр чемпионата Англии «скаузеры» одержали победы над «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Арсеналом», «Бернли» и «Эвертоном» – эти победы позволяют «красным» с 15-ю баллами на счету занимать 1-ю строчку турнирной таблицы на данный момент.

Также удачно начал коллектив свой путь в Лиге чемпионов – там «Ливерпуль» в драматическом поединке со счетом 3:2 одолел мадридский «Атлетико». Единственная осечка команды произошла в матче за Суперкубок против Кристал Пелас, которую «красные» проиграли в серии пенальти.

Саутгемптон

Прошлые неудачники Премьер-лиги начали новый сезон Чемпионшипа совсем неуверенно. За 6 матчей клуб трижды сыграл вничью, 2 раза проиграл и одержал лишь 1 победу в поединке против новичка «Рексгема». 6 набранных баллов позволяют клубу находиться на 19-й строчке Чемпионшипа.

В 1/64 Кубка лиги «святые» минимально победили «Нортгемптон», а в следующем раунде турнира одолели «Норвич» со счетом 3:0.

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой 5 раз. За этот период 4 раза победу одерживал «Ливерпуль», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

«Ливерпуль» забил 11 мячей в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех.

Безвыигрышная серия «Саутгемптона» в чемпионате продолжается уже 5 игр подряд. Однако в промежутке между этими матчами «святые» побеждали в Кубке лиги.

«Саутгемптон» одержал 2 победы (причем 2 в Кубке лиги), дважды сыграл вничью и 1 раз проиграл в 5 последних выездных поединках.

Прогноз

Я поставлю на победу «Ливерпуля» с форой -2 и коэффициентом 1.65.