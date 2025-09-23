Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Ливерпуль
23.09.2025 22:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 сентября 2025, 15:34 |
32
0

Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 23 сентября в 22:00 матч 1/16 финала Кубка английской лиги

23 сентября 2025, 15:34 |
32
0
Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

23 сентября в 22:00 состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги

Ливерпуль принимает Саутгемптон на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер команды хозяев поля Арне Слот уверен в победе красных над святыми.

Ливерпуль стартует в Кубке с этого раунда, а Саутгемптон в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).

Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Ливерпуль – Саутгемптон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Линкольн – Челси. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Алонсо требует у Реала трансфер чемпиона мира. Цена вопроса – 120 млн евро
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 23 сентября 2025, 14:33 0
Бенфика – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Риу Аве. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 23 сентября в 22:15 по Киеву

Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025

Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Футбол | 23.09.2025, 11:11
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
22.09.2025, 06:46
Бокс
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
Йожеф САБО: «Эти двое игроков Динамо как будто заканчивают с футболом»
22.09.2025, 08:17 6
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 24
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 11
Футбол
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»
22.09.2025, 08:44 19
Футбол
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем