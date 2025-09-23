23.09.2025 22:00 - : -
Англия23 сентября 2025, 15:34 |
32
0
Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 23 сентября в 22:00 матч 1/16 финала Кубка английской лиги
23 сентября 2025, 15:34 |
32
0
23 сентября в 22:00 состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги
Ливерпуль принимает Саутгемптон на стадионе Энфилд в Ливерпуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный тренер команды хозяев поля Арне Слот уверен в победе красных над святыми.
Ливерпуль стартует в Кубке с этого раунда, а Саутгемптон в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).
Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports
Ливерпуль – СаутгемптонСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2025, 14:33 0
Поединок состоится 23 сентября в 22:15 по Киеву
Футбол | 22 сентября 2025, 23:49 26
Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Футбол | 23.09.2025, 11:11
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Комментарии 0
Популярные новости
22.09.2025, 06:46
22.09.2025, 03:11 1
Волейбол
22.09.2025, 08:17 6
23.09.2025, 08:25 24
22.09.2025, 14:57 11
22.09.2025, 08:44 19
21.09.2025, 17:20