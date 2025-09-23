23 сентября в 22:00 состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги

Ливерпуль принимает Саутгемптон на стадионе Энфилд в Ливерпуле.

Главный тренер команды хозяев поля Арне Слот уверен в победе красных над святыми.

Ливерпуль стартует в Кубке с этого раунда, а Саутгемптон в 1/32 финала разгромил Норвич (3:0).

Ливерпуль – Саутгемптон. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports