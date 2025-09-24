Арне СЛОТ: «Это глупость. Ты должен контролировать свои эмоции»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Перейдем сразу к вашему вопросу о последних минутах игры, когда Уго получил вторую желтую карточку. Какими были мои два слова? Это было «не нужно», да. И это была «глупость». Да, это было так. Первая желтая уже была ненужной и, в определенной степени, глупой, потому что ты должен контролировать свои эмоции. Я знаю, как это трудно, если ты играешь в Премьер-лиге или в любой лиге мира, если ты нападающий, то защитник может делать почти все, что хочет, а потом, когда ты немного потянешь за футболку или немного толкнешь его, то получишь желтую. Но всегда лучше контролировать свои эмоции, а если ты не можешь контролировать свои эмоции, делай это так, чтобы это не привело к желтой карточке. Ты можешь показывать свои эмоции, но если это приводит к желтой или красной карточке, то это глупость. И именно это произошло с первой желтой карточкой.

Я сказал ему это, и я уже говорил это многим СМИ: если ты забиваешь гол в финале Лиги чемпионов на 87-й минуте, обыграв трех игроков и попав в верхний угол, я могу понять, что ты думаешь: «Это все благодаря мне!» Но я старомоден, мне 47, и я, возможно, стар. Я не играл на таком уровне, но забил несколько голов, и если бы я забил такой гол, я бы обернулся и подошел к Федерико Кьезе и сказал: «Этот гол — это все о тебе, это не обо мне». Да, это было ненужно, глупо. Вы называете это глупостью. Я, кстати, тоже называю это глупостью.

Первый гол Исака? Да, это приятно, потому что всего шесть или семь дней назад он дебютировал. Я просто спросил: «Это было две недели назад, когда мы играли с «Бернли»?». Он ответил: «Нет, это было всего неделю назад». Так что время летит так быстро, что иногда ты не понимаешь, сколько времени прошло. Мы получили его не в лучших условиях с точки зрения физической формы, поэтому нам придется ее наращивать. Недостатком этого является то, что нельзя выпускать игрока на 90 минут, а если выпускать его только на 45 или 30 минут, или снова, как сегодня, на 45 минут, то, как правило, может пройти некоторое время, прежде чем он забьет свой первый гол, потому что мы все понимаем, что если выпускать игрока трижды на 90 минут, то шанс, что он забьет гол, больше, чем когда выпускать его на 45, 30, 45 минут.

Он является рекордным приобретением для Великобритании, и об этом почти никто не говорит, так что, возможно, мне стоит об этом сказать! Поэтому на него будет давление, если он не будет забивать голы в течение некоторого времени, потому что он является рекордным приобретением для Великобритании – никто об этом не говорит, поэтому я повторяю это! Я думаю, что лучший момент, чтобы начать видеть, где он находится и насколько он может нам помочь – вы уже можете видеть, что он может нам помочь – но лучше всего будет, когда он, надеемся, вернется в состав сборной Швеции, когда он наберет форму, сыграет там много минут, сыграет за нас в ближайшие недели несколько минут. Тогда, я думаю, его предсезонная подготовка закончится, и мы сможем ожидать от него еще большего. Но до сих пор я очень доволен тем, что видел от него».