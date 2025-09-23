Сборная Украины U-20 сменила дислокацию во время подготовки к старту чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Команда Дмитрия Михайленко переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо, где и проведет два поединка группового этапа – против Южной Кореи (27 сентября) и Панамы (30 сентября).

Днем ранее сине-желтые успели провести товарищеский матч против сборной Австралии U-20. Соперники дважды отличились в первом тайме, после перерыва украинцы усилиями Кирилла Дигтяра и Даниила Кревсуна восстановили равновесие, но на последних минутах австралийцы забили решающий гол (3:2).

В целом в Чили с 27 сентября по 19 октября за титул будут бороться 24 команды из 6 конфедераций. Участники распределены на 6 групп, в плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, а также 4 из 6 среди третьих мест.

На групповом этапе мирового первенства украинская сборная сыграет с тремя представителями разных континентов: Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября). Форум примут пять городов – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо