Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо
Молодежные турниры
23 сентября 2025, 22:02 | Обновлено 23 сентября 2025, 22:12
171
0

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо

Команда Дмитрия Михайленко готовится к выступлению на ЧМ-2025 U-20

23 сентября 2025, 22:02 | Обновлено 23 сентября 2025, 22:12
171
0
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо
УАФ

Сборная Украины U-20 сменила дислокацию во время подготовки к старту чемпионата мира 2025 U-20 в Чили.

Команда Дмитрия Михайленко переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо, где и проведет два поединка группового этапа – против Южной Кореи (27 сентября) и Панамы (30 сентября).

Днем ранее сине-желтые успели провести товарищеский матч против сборной Австралии U-20. Соперники дважды отличились в первом тайме, после перерыва украинцы усилиями Кирилла Дигтяра и Даниила Кревсуна восстановили равновесие, но на последних минутах австралийцы забили решающий гол (3:2).

В целом в Чили с 27 сентября по 19 октября за титул будут бороться 24 команды из 6 конфедераций. Участники распределены на 6 групп, в плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, а также 4 из 6 среди третьих мест.

На групповом этапе мирового первенства украинская сборная сыграет с тремя представителями разных континентов: Южной Кореей (27 сентября), Панамой (30 сентября) и Парагваем (3 октября). Форум примут пять городов – Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 переехала из Сантьяго в пригород Вальпараисо

По теме:
Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20
Украина U-20 – Австралия U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела первую тренировку в Чили
сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 переезд (перелет) Дмитрий Михайленко видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
Футбол | 23 сентября 2025, 14:32 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

С голом Дзаньоло. Удинезе одолел Палермо в Кубке Италии
Футбол | 23 сентября 2025, 21:27 0
С голом Дзаньоло. Удинезе одолел Палермо в Кубке Италии
С голом Дзаньоло. Удинезе одолел Палермо в Кубке Италии

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1

Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Футбол | 23.09.2025, 14:03
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Панатинаикос ждет. Ребров проведет в Киеве важные переговоры с УАФ
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
21.09.2025, 19:35 13
Другие виды
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 13
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем