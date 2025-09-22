Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20

Во время подготовки к чемпионату мира юношеская сборная Украины U-20 провела в Чили товарищеский поединок против сверстников из Австралии, которые также будут выступать на мундиале.

Спарринг вышел результативным. В первом тайме австралийцы забили дважды. После перерыва украинцы сумели сравнять счет благодаря голам Кирилла Дигтяря и Данила Кревсуна. Однако в компенсированное время соперники вырвали победу, оформив третий мяч (3:2).

На групповой стадии ЧМ-2025 U-20 сине-желтые под руководством Дмитрия Михайленко сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

ЧМ-2025 U-20 пройдет с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в форуме примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявшие третье место, выйдут в 1/8 финала. Далее – по привычной схеме плей-офф.

Товарищеский матч. 21 сентября 2025. Чили

Украина U-20 – Австралия U-20 – 2:3 (0:2)

Голы: Дегтярь, 61, Кревсун, 72 – голы, 18, 36, 90+2

Украина U-20: Бакус (Ванивский, 46), Катрыч (Киричок, 46), Кисиль, Мельниченко (Вернаттус, 46), Гусев (Дигтярь, 46), Деркач, Панченко (Кревсун, 46), Ващенко (Шевченко, 46), Шах (Будко, 46), Пищур (Пономаренко, 46), Караман.

Удаление: вратарь сборной Австралии, 70

Состав юношеской сборной Украины U-20

Вратари: 1. Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

Защитники: 3. Кирилл Дигтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).

Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данил Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), 2. Виталий Катрыч (Ингулец Петрово), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).

Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (Дьер, Венгрия).