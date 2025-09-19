МИХАЙЛЕНКО: «У всех команд группы на ЧМ – равные шансы на выход в плей-офф»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко рассказал о планах команды на чемпионат мира.

Юношеская сборная Украины, которая примет участие в чемпионате мира U-20, уже прибыла в Чили, где состоятся соревнования. На групповом этапе турнира сине-желтым предстоит сыграть со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

О готовности команды к мундиалю рассказал главный тренер Дмитрий Михайленко.

– Дмитрий, у вас за плечами немалый тренерский опыт, однако предстоящий чемпионат мира – пока что главный ваш экзамен?

– Были важные сезоны и на клубном уровне, но если говорить о статусе соревнований, то так оно и есть. Это чемпионат мира с национальной командой, и этим все сказано.

– Переживаете?

– Пока что нет, поскольку перед отъездом на турнир было много организационных вопросов, и на это не было времени. Все было на расстоянии с футболистами. Сейчас, когда мы прибыли в Чили, и я вижу глаза ребят, их настрой и мотивацию, то небольшое волнение появляется, но не больше того.

– По составу видно, что вам не удалось привлечь всех сильнейших...

– Именно так.

– По какой причине?

– Сейчас уже нет смысла называть фамилии, просто скажу, что некоторых игроков не отпустили клубы, поскольку это не даты УЕФА, а некоторые не попали в список из-за травм. Но от этого мы не стали слабее. Команда очень мотивирована. Отсутствие одних исполнителей можно компенсировать сильными качествами других ребят. Важно сделать так, чтобы коллектив был дружным и сплоченным, поскольку есть футболисты, которых впервые вызвали в эту сборную, и им нужно помочь в максимально быстрой адаптации.

– Какой план у команды до начала соревнований?

– Первая наша остановка – в столице Чили Сантьяго. Сегодня вечером мы проведем первую тренировку. 21 сентября сыграем товарищеский матч с командой Австралии, также участником чемпионата мира, а 23 сентября переедем в Вальпараисо, где проведем два первых матча группового турнира. На третий тур мы снова вернемся в Сантьяго.

– Что скажете о соперниках в групповом раунде?

– Южная Корея старается играть в интенсивный вертикальный футбол, при этом ее футболисты активно насыщают штрафную площадь соперника. Корейцы делают много фланговых передач, и при этом они очень дисциплинированные. В последних двух розыгрышах эта команда достигала высоких результатов. В 2019 году они были вторыми (проиграли в финале Украине), а в 2023 году заняли четвертое место.

Панамцы стараются демонстрировать технический футбол, они не любят спешить, хорошо организованы. На своем континенте эта сборная достигает неплохих результатов. Что касается парагвайцев, то они тоже технические и при этом качественно действуют в защите, команда дисциплинированная. У них в составе есть натурализованные аргентинцы, что добавляет силы этой сборной.

– Кто фаворит нашей группы?

– Сложно сказать. Это – юношеский футбол, где одно поколение может быть сильным, а другое – не таким конкурентным. Я думаю, что у всех соперников шансы на выход в плей-офф примерно одинаковые.

– Тогда кто, на ваш взгляд, главный претендент на победу в Чили?

– Мне почему-то кажется, что преимущество будет у сборных из Южной Америки. Из европейских команд не только мы недосчитались некоторых основных футболистов. В то время как у Аргентины, Бразилии или той самой Колумбии в этом плане проблем нет.

– Какова наша цель на чемпионате мира?

– Мы хотим как минимум выйти из группы. Если это задание окажется нам по силам, дальше будем определяться.