ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла в Чили для подготовки к молодежному ЧМ
Команда Дмитрия Михайленко готовится к большому турниру
Сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко прибыла в Чили на молодежный чемпионат мира.
Юношеская сборная Украины примет участие в чемпионате мира U-20, а перед тем проведет неделю тренировок.
На групповой стадии турнира сине-желтые сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).
Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко готовит команду к чемпионату мира.
