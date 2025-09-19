Сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко прибыла в Чили на молодежный чемпионат мира.

Юношеская сборная Украины примет участие в чемпионате мира U-20, а перед тем проведет неделю тренировок.

На групповой стадии турнира сине-желтые сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко готовит команду к чемпионату мира.

ВИДЕО. Сборная Украины U-20 прибыла в Чили для подготовки к молодежному ЧМ