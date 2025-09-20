Украина U-20 – Австралия U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 сентября в 23:55 спарринг сборной Украины U-20
21 сентября в 23:55 сборная Украины U-20 сыграет товарищеский матч с Австралией U-20.
Сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко прибыла в Чили на молодежный чемпионат мира.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Юношеская сборная Украины примет участие в чемпионате мира U-20, а перед тем проведет неделю тренировок.
На групповой стадии турнира сине-желтые сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).
Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко готовит команду к чемпионату мира.
