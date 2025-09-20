Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина U-20 – Австралия U-20. Товарищеский матч. Смотреть онлайн LIVE
Товарищеские матчи
УКРАИНА U20
21.09.2025 23:55 - : -
Австралия U20
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
20 сентября 2025, 15:39 | Обновлено 20 сентября 2025, 15:45
230
0

Смотрите 21 сентября в 23:55 спарринг сборной Украины U-20

УАФ. Дмитрий Михайленко

21 сентября в 23:55 сборная Украины U-20 сыграет товарищеский матч с Австралией U-20.

Сборная Украины U-20 под руководством Дмитрия Михайленко прибыла в Чили на молодежный чемпионат мира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Юношеская сборная Украины примет участие в чемпионате мира U-20, а перед тем проведет неделю тренировок.

На групповой стадии турнира сине-желтые сыграют со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

Главный тренер юношеской сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко готовит команду к чемпионату мира.

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча.

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины U-20 провела первую тренировку в Чили
Испания U-19 – Украина U-19 – 3:1. Неудачный второй тайм. Видеообзор
Сборная Украины U-19 уступила Испании в товарищеском матче
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
